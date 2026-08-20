Александр Усик раскрыл подробности возможного исторического боя с Мухаммедом Али

Непобеждённый абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик (25-0, 16 KO) дал неожиданный и искренний ответ на вопрос о возможном противостоянии с величайшей легендой в истории бокса — Мухаммедом Али. После критического заявления бывшего чемпиона мира Ларри Холмса украинский боксёр представил, как проходил бы бой и кто одержал бы верх, если бы ему пришлось выйти на ринг против своего кумира.

«Критика Холмса и искреннее признание Усика»

Ранее легендарный боксёр Ларри Холмс, говоря о возможном поединке между Усиком и Али, заявил, что Александр не смог бы выиграть у Мухаммеда Али даже одного раунда.

Усик же отметил, что выбрал бы именно Али как величайшего бойца не только своей эпохи, но и всей истории бокса, и провёл бы против него напряжённый бой на полной дистанции:

"Если бы у меня была возможность выбрать соперника не из своей эпохи, а из другого поколения, я, безусловно, выбрал бы бой с Мухаммедом Али, который был моим кумиром с детства. Это был бы очень тяжёлый и напряжённый поединок, и, думаю, он продлился бы 12 или 15 раундов. Что касается результата, Али победил бы, но только по очкам!", — заявил Александр Усик.

Мухаммед Али и Александр Усик: историческое сравнение

Показатель Мухаммед Али (США) Александр Усик (Украина) Статус в боксе «Величайший» в истории бокса (The Greatest) Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Профессиональный рекорд 56 побед (37 KO), 5 поражений 25 побед (16 KO), 0 поражений Стиль ведения боя Высокая скорость, лёгкое передвижение на ногах («Порхает как бабочка, жалит как пчела») Высокий темп, постоянное давление, интеллект и ловкость на ногах Прогноз Ларри Холмса Али будет полностью доминировать (Усик не сможет выиграть даже 1 раунд) — Собственный прогноз Усика Победа по очкам после напряжённого боя, который продлится 12–15 раундов Достойное сопротивление и прохождение полной дистанции

Самые быстрые тяжеловесы двух эпох

С тех пор как Александр Усик перешёл в тяжёлый вес, он выделяется быстрым передвижением на ногах и высоким боксёрским интеллектом, напоминающими стиль Мухаммеда Али. По словам специалистов по боксу, очная встреча этих двух чемпионов могла бы стать самым зрелищным, скоростным и технически насыщенным боем в тяжёлом весе за всю историю.

Как вы думаете, если бы Мухаммед Али и Александр Усик вышли на ринг в своей лучшей (пиковой) спортивной форме, завершился бы бой действительно в пользу Али по очкам, как сказал Усик, или у Александра были бы шансы на победу?

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