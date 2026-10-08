Рано Ахмаджонова объяснила причину, почему в клипе Гайбуллы Турсунова она выглядела старше (видео)

Актриса Рано Ахмаджонова в передаче «Омон-омон» рассказала о том, почему в клипе на песню «Хастаману» певца Гайбуллы Турсунова она выглядела относительно старше.

Ведущий спросил у актрисы о причине того, почему именно в этом клипе она казалась немного старше, чем обычно.

«В этом клипе моим партнером был Мухаммад Али ака. Поскольку он старше меня по возрасту, рядом с ним я казалась совсем молоденькой девушкой. Но поскольку мне нужно было сыграть роль именно в этом клипе и режиссер сам так предложил, мне сделали такой макияж, чтобы я выглядела немного старше», — сказала Рано Ахмаджонова.

Актриса также сообщила, что столкнулась с большими возражениями со стороны семьи при выборе сферы искусства.

«Были очень большие препятствия для моего входа в эту сферу. Папа хотел сделать меня юристом, говорил, что буду прокурором. Потому что я единственная девочка в семье. Но меня поддержал дедушка. Поскольку он сам любил эту профессию, он помог мне и выразил уверенность, сказав: "Нет, она выберет [этот путь], еще прославит меня".

А возражения отца были больше связаны с моей семьей и тем, что я в будущем выйду замуж. Ведь не все понимают сферу искусства, эту сферу понимают только те, кто находится внутри нее, говорил он.

Я с детства загадывала. Я жду человека, который примет меня такой Рано, какая я есть», — добавила актриса.