Зироат Мирзиёева посетила исторические места Белграда (фото)
Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
В рамках официального визита Президента Шавката Мирзиёева в Сербию Первая леди нашей страны Зироат Мирзиёева в сопровождении Первой леди Сербии Тамары Вучич посетила ряд исторических и культурных мест в Белграде.
Среди посещенных объектов — два места, занимающие особое место в национальной истории и духовном наследии Сербии: Национальный музей Сербии и храм Святого Саввы. Визит первых леди на эти объекты показал, что большое внимание уделяется также культурно-гуманитарным связям между двумя странами.
Первый адрес в Белграде — Национальный музей
Зироат Мирзиёева и Тамара Вучич начали программу с посещения Национального музея Сербии.
Там высокие гости ознакомились с музейными экспозициями, осмотрели археологические находки, связанные с историей Сербии, образцы сербского и мирового искусства.
Также они ознакомились с выставкой традиционных ремесел «Этно-сеть».
Эта экспозиция привлекла внимание гостей как один из важных проектов, демонстрирующих наследие национальной культуры и традиционных ремесел Сербии.
Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Уникальная рукопись, привлекшая внимание первых леди
Особое внимание было уделено одному из важнейших экспонатов музея — Мирославовому евангелию.
Эта рукопись XII века считается одним из древнейших образцов сербской кириллической письменности. Она отличается не только исторической, но и высокой художественной ценностью.
Миниатюры рукописи украшены изящно и мастерски.
Мирославово евангелие в 2005 году было внесено в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира».
В связи с этим данная рукопись занимает особое место в национальном культурном наследии Сербии.
Следующий пункт — духовный символ Сербии
После музея Зироат Мирзиёева и Тамара Вучич посетили храм Святого Саввы, который считается одним из крупнейших православных храмов в мире.
Это огромное сооружение, расположенное в Белграде, является одним из важнейших религиозных и духовных символов Сербии.
Первые леди ознакомились с самобытным архитектурным обликом и внутренним убранством церкви.
Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
В ходе беседы было обсуждено культурно-гуманитарное сотрудничество
Во время визитов также состоялась теплая беседа между Зироат Мирзиёевой и Тамарой Вучич.
В ходе нее было подчеркнуто значение дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Сербией.
Это направление имеет важное значение для взаимного ознакомления с историческим и культурным наследием народов двух стран, расширения гуманитарных связей и вывода сотрудничества в сфере культуры на новый уровень.
Основные моменты визита в Белграде
Культурная программа Зироат Мирзиёевой и Тамары Вучич охватила несколько важных направлений:
Ознакомление с экспозициями Национального музея Сербии;
Просмотр выставки традиционных ремесел «Этно-сеть»;
Ознакомление с Мирославовым евангелием XII века;
Посещение храма Святого Саввы;
Обсуждение культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Сербией.
Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Главная цель визита
Культурная программа в Белграде имеет более широкое значение, чем простая экскурсия. Она продемонстрировала стремление наряду с политическими и экономическими отношениями между двумя странами также укреплять сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.
А совместное посещение Зироат Мирзиёевой и Тамарой Вучич важных объектов национального наследия Сербии показало, что особое внимание в узбекско-сербских отношениях уделяется и культурному диалогу.
Эти встречи в Белграде не ограничились демонстрацией исторического наследия двух стран, но и наметили новые точки соприкосновения для дальнейшего углубления культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Сербией.
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