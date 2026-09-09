Зироат Мирзиёева посетила исторические места Белграда (фото)

Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

В рамках официального визита Президента Шавката Мирзиёева в Сербию Первая леди нашей страны Зироат Мирзиёева в сопровождении Первой леди Сербии Тамары Вучич посетила ряд исторических и культурных мест в Белграде.

Среди посещенных объектов — два места, занимающие особое место в национальной истории и духовном наследии Сербии: Национальный музей Сербии и храм Святого Саввы. Визит первых леди на эти объекты показал, что большое внимание уделяется также культурно-гуманитарным связям между двумя странами.

Первый адрес в Белграде — Национальный музей

Зироат Мирзиёева и Тамара Вучич начали программу с посещения Национального музея Сербии.

Там высокие гости ознакомились с музейными экспозициями, осмотрели археологические находки, связанные с историей Сербии, образцы сербского и мирового искусства.

Также они ознакомились с выставкой традиционных ремесел «Этно-сеть».

Эта экспозиция привлекла внимание гостей как один из важных проектов, демонстрирующих наследие национальной культуры и традиционных ремесел Сербии.

Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Уникальная рукопись, привлекшая внимание первых леди

Особое внимание было уделено одному из важнейших экспонатов музея — Мирославовому евангелию.

Эта рукопись XII века считается одним из древнейших образцов сербской кириллической письменности. Она отличается не только исторической, но и высокой художественной ценностью.

Миниатюры рукописи украшены изящно и мастерски.

Мирославово евангелие в 2005 году было внесено в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира».

В связи с этим данная рукопись занимает особое место в национальном культурном наследии Сербии.

Следующий пункт — духовный символ Сербии

После музея Зироат Мирзиёева и Тамара Вучич посетили храм Святого Саввы, который считается одним из крупнейших православных храмов в мире.

Это огромное сооружение, расположенное в Белграде, является одним из важнейших религиозных и духовных символов Сербии.

Первые леди ознакомились с самобытным архитектурным обликом и внутренним убранством церкви.

Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

В ходе беседы было обсуждено культурно-гуманитарное сотрудничество

Во время визитов также состоялась теплая беседа между Зироат Мирзиёевой и Тамарой Вучич.

В ходе нее было подчеркнуто значение дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Сербией.

Это направление имеет важное значение для взаимного ознакомления с историческим и культурным наследием народов двух стран, расширения гуманитарных связей и вывода сотрудничества в сфере культуры на новый уровень.

Основные моменты визита в Белграде

Культурная программа Зироат Мирзиёевой и Тамары Вучич охватила несколько важных направлений:

Ознакомление с экспозициями Национального музея Сербии;

Просмотр выставки традиционных ремесел «Этно-сеть»;

Ознакомление с Мирославовым евангелием XII века;

Посещение храма Святого Саввы;

Обсуждение культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Сербией.

Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Главная цель визита

Культурная программа в Белграде имеет более широкое значение, чем простая экскурсия. Она продемонстрировала стремление наряду с политическими и экономическими отношениями между двумя странами также укреплять сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.

А совместное посещение Зироат Мирзиёевой и Тамарой Вучич важных объектов национального наследия Сербии показало, что особое внимание в узбекско-сербских отношениях уделяется и культурному диалогу.

Эти встречи в Белграде не ограничились демонстрацией исторического наследия двух стран, но и наметили новые точки соприкосновения для дальнейшего углубления культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Сербией.