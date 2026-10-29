Где проходит граница этики? Сетевые активисты требуют дать правовую оценку скандальному клипу

·150·Культура
Где проходит граница этики? Сетевые активисты требуют дать правовую оценку скандальному клипу

Новый видеоклип рэп-исполнительницы Мубины Аббосхоновой, выступающей под псевдонимом Mubinlolo, вызвал широкое общественное обсуждение и острые споры в социальных сетях. Художественные образы и визуальные решения, использованные в клипе, были открыто встречены с критикой многими интернет-пользователями и сетевыми активистами.

Хотя в начале видеоклипа цитируются строки из известного стихотворения покойного любимого поэта Мухаммада Юсуфа «Лайли», последующие визуальные сцены вызвали серьезные вопросы с точки зрения национальной культуры и норм морали.

Оригинальный и правильный текст стихотворения выглядит так:

«Qizlar o‘zgardi, o‘zgarib ketdi,
Batamom xuddi.
Siz o‘zgarmadinglar, yo‘l shu yo‘l hamon,
Har tomonga solib jar,
Tegmaganga tegilgan.
Bilsanglar, ayollar erkaklardan doim yengilgan...»

Визуальные сцены, вызвавшие дискуссии

После публикации клипа наиболее обсуждаемыми стали следующие аспекты:

  • Символические образы и постановка: В видео исполнительница изображена с кнутом или цепочкой в руках, а перед ней на коленях стоит мужской образ с маской на лице и поводком на шее;

  • Использование стихотворения Мухаммада Юсуфа: В начале клипа использованы поэтические строки об отношениях между мужчиной и женщиной и переменах во времени, однако подчеркивается, что этот контекст не соответствует сценическим образам;

  • Скандальные визуальные приемы: Многие зрители расценили такие сцены не как музыкальное искусство, а как дешевую сенсацию и провокацию, выбранную для привлечения внимания.

Реакция сетевых активистов и общественности

Активисты и пользователи социальных сетей выразили свое отношение к данному выступлению, поднимая следующие вопросы:

  • Вопрос человеческого достоинства: Представители общественности выступают против интерпретации как искусства образов, унижающих и оскорбляющих человеческое достоинство, будь то мужчина или женщина;

  • Требование правового контроля: Ряд активистов подчеркивают необходимость правовой оценки пропаганды, противоречащей сфере культуры и общественной этике, и, при необходимости, принятия мер со стороны соответствующих ответственных организаций;

  • Граница ответственности в искусстве: Пользователи напоминают, что выступления в медиапространстве, особенно контент, предназначенный для молодежной аудитории, должны соответствовать принципам морали и уважения.

Хотя на данный момент ни исполнительница, ни творческая группа клипа не дали официальных комментариев по поводу критики общественности, дискуссии об этических границах контента в социальных сетях продолжаются.

Мубина АббосхоноваMubinloloМухаммад Юсуфвидеоклип
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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