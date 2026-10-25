Снимается 2-я часть фильма «Пастух и городская девушка»: Мардон жив?

Актер Бунёд Рузимуhammadov в интервью YouTube-каналу «Интервью ТВ» сообщил, что идет работа над второй частью фильма «Пастух и городская девушка». Из его слов стало понятно, что продолжение картины уже снимается.

В начале беседы актер попросил не обращать внимания на его одежду, так как он только что вышел со съемочной площадки.

«Друзья, не обращайте внимания на то, что я сижу в этой одежде. Мы только что со съемок. Сразу после второй части "Пастуха и городской девушки" приехали к брату», — сказал он.

В ходе беседы ведущий поинтересовался, когда и где состоится премьера фильма и что в нем произойдет. Однако актер заявил, что пока не может дать точную информацию о развитии событий в картине.

«Нет, нет, не скажу, не могу сказать», — ответил Бунёд Рузимуhammadov.

Также был задан вопрос о том, будет ли фильм показан на YouTube или других платформах. Актер пояснил, что место премьеры и платформа показа пока не определены.

«Честно говоря, брат, я сейчас точно не знаю, где будет презентация. Потому что перед презентацией фильма предстоят работы по дубляжу и монтажу. Кроме того, есть работа композитора. Когда эти вещи будут готовы, нам самим скажут. Тогда я и узнаю. Сейчас я не могу дать точный ответ о том, на какой платформе он выйдет», — рассказал актер.

Одним из самых интересных моментов беседы стало то, что актер, воплотивший образ Мардона в первой части, принимает участие и в продолжении. Исходя из этого, ведущий намекнул, что герой остался жив.

«По крайней мере, мы получили точный ответ на один вопрос: Мардон не умер. Если бы он умер, вы бы не снимались во второй части», — отметил ведущий.

Бунёд Рузимуhammadov с юмором ответил: «Я жив».

Пользователи социальных сетей также с нетерпением ждут продолжения фильма. В комментариях зрители пишут, что хотят скорейшего выхода новой части.

На данный момент официальная дата премьеры фильма и платформа, на которой его можно будет посмотреть, не объявлены.