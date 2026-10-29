У побережья Австралии найдены загадочные металлические сферы: откуда они взялись?

Шесть крупных металлических сфер, найденных на побережье австралийского штата Квинсленд, привлекли внимание местных жителей и специалистов. Поскольку их происхождение поначалу было неизвестно, в районе были усилены меры безопасности.

Инцидент произошел на пляже Форрест-Бич недалеко от города Таунсвилл. После обнаружения подозрительных предметов на место прибыли экстренные службы и профильные специалисты. Из-за потенциальной опасности часть пляжа была временно оцеплена.

Позже Австралийское космическое агентство обнародовало результаты предварительной проверки. Согласно им, металлические сферы могут быть сосудами под давлением, используемыми в системах космических ракет. Эксперты связывают их с обломками ракет, выведенных на орбиту.

Почему эти предметы сохранились, даже упав на Землю?

В космических аппаратах используются прочные емкости для хранения газа или топлива под высоким давлением. Поскольку они изготовлены из жаропрочных материалов, они могут не сгореть полностью при повторном входе в атмосферу. Некоторые пустые емкости из-под топлива могут плавать на поверхности воды и под воздействием течений достигать берега.

Специалисты работают с международными партнерами, чтобы официально подтвердить, какой именно ракете принадлежат находки и какой страной она была запущена. Изначально не исключалось, что внутри них могут оставаться опасные вещества.

Ответственные ведомства предупредили население не приближаться к таким предметам, не трогать их и не перемещать. В случае обнаружения подозрительных космических обломков рекомендуется отойти на безопасное расстояние и сообщить в экстренные службы.