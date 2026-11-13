Гайбулла Турсунов даст большой сольный концерт на Хумо Арена!
20 ноября на сцене Хумо Арена в Ташкенте представитель узбекской эстрады Гайбуллы Турсунова состоится большой сольный концерт под названием «Куралай». Певец планирует подарить своим поклонникам незабываемый музыкальный вечер.
В концертную программу войдут популярные среди слушателей хиты артиста. В частности, поклонники смогут насладиться живым исполнением таких песен, как «Джанона», «Ёр», «Шунчаки» и «Куралай». Также ожидается, что в ходе программы прозвучат и другие композиции певца.
Концерт, организованный на большой сцене, даст возможность поклонникам творчества Гайбуллы Турсунова послушать любимые песни в одном месте.
Стоимость билетов на мероприятие начинается от 80 тысяч сумов. Их можно приобрести на сайте иТикет.уз.
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