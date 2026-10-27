Фрагмент нового дуэта Жасмин и Гайбуллы Турсунова привлек внимание поклонников! (видео)

·42·Культура
Фрагмент нового дуэта Жасмин и Гайбуллы Турсунова привлек внимание поклонников! (видео)

Певица Жасмин и Гайбулла Турсунов готовятся представить поклонникам новый дуэт под названием «Keraksan» («Ты мне нужен»). Артисты поделились коротким фрагментом песни в социальных сетях и рассказали о предстоящей премьере.

«Иногда одно слово говорит обо всем — Keraksan», — прокомментировали исполнители.

Сообщается, что Жасмин и Гайбулла Турсунов впервые исполнят дуэт на сцене SAYRO. В кадрах, подготовленных для песни, изображены две лодки под розовым небом и два голоса, стремящиеся друг к другу. Это придает новой композиции особую атмосферу.

Премьера песни «Keraksan» запланирована на 27 октября в 19:00.

В настоящее время поклонники с нетерпением ждут новый дуэт. В комментариях в социальных сетях подписчики выражают большие надежды на песню и проявляют интерес к тому, как будет звучать совместная работа двух исполнителей.

ЖасминГайбулла ТурсуновKeraksanSAYRO
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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