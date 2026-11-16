«Ударил в гримерке»: Саида Раметова рассказала о тяжелом событии в своей жизни

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«Ударил в гримерке»: Саида Раметова рассказала о тяжелом событии в своей жизни

Актриса Саида Раметова вспомнила, что одним из самых тяжелых испытаний в ее жизни стала клевета, повлиявшая на отношения с мужем Джумадуллой. По ее словам, неизвестная женщина неоднократно звонила и обвиняла актрису в связи с другим мужчиной, пытаясь разрушить ее семью.

Саида Раметова рассказала, что в те времена мобильных телефонов не было. Однажды неизвестная женщина позвонила в театр и сказала Джумадулле, что ему следует «приструнить» жену, так как она якобы состоит в отношениях с ее мужем. Она даже угрожала прийти домой к актрисе и опозорить ее.

Эти слова вызвали сильный гнев у ревнивого по натуре Джумадуллы. Актриса рассказала, что муж ударил ее, когда она находилась в гримерке. Саида, не понимая, что происходит, пыталась объяснить, что ни с кем не встречается и не изменяет. Несмотря на это, звонки от неизвестной женщины повторялись.

В конце концов актриса обратилась по поводу этой ситуации к Баходиру-ака. Он рассказал, что сам пережил подобное, и призвал супругов не верить такой клевете. В частности, он отметил, что кто-то может намеренно пытаться разрушить их отношения из-за их поездки в Англию и растущего авторитета в искусстве. Другие наставники также советовали не обращать внимания на анонимные звонки.

Однажды неизвестная женщина позвонила и домой к актрисе. На этот раз трубку взяла сама Саида Раметова. Когда женщина снова начала угрожать, актриса потребовала назвать имя и фамилию, а также доказать свои обвинения. Она вспоминает, что в ходе разговора ответила с иронией:

«Я встречаюсь с пятью мужчинами, не знаю, который из них твой муж. Приходи, докажи», — сказала она.

После этого звонки от неизвестной женщины прекратились. Джумадулла также понял, что эти слова были клеветой и кто-то намеренно пытался разрушить их семью.

Актриса предполагает, что в то время артистам, у которых были проблемы в семье, могли чинить препятствия для выезда за границу. Поэтому кто-то, узнав об их поездке в Англию, мог намеренно пытаться навредить им таким образом.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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