Саиде и Жумадулле Раметовым исполнилось 45 лет в браке (видео)

·104·Культура
Саиде и Жумадулле Раметовым исполнилось 45 лет в браке (видео)

Известная актриса, народная артистка Узбекистана Саида Раметова сообщила, что исполнилось 45 лет со дня ее создания семьи с супругом, заслуженным артистом Республики Узбекистан Жумадуллой Раметовым.

В честь этой даты актриса опубликовала на своей странице в Instagram видео, отражающее годы, проведенные вместе с мужем, незабываемые моменты и приятные воспоминания. В нем собраны фотографии пары, сделанные в разные периоды.

Саида Раметова оставила под видео следующие слова:

«Сегодня день нашей свадьбы! 45 лет! Да, со временем многое меняется, но остаются воспоминания, самые дорогие, что были у нас... Память — это удивительная вещь».

Этот искренний пост артистки привлек внимание поклонников. В комментариях Саиде и Жумадулле Раметовым выражают множество теплых пожеланий. Подписчики поздравляют пара, желая им долголетия, семейного счастья и возможности вместе отметить еще много таких радостных дней.

Для информации, Саида Раметова родилась 21 сентября 1957 года в Самарканде. Ее супруг, актер Жумадулла Раметов, родился 24 ноября 1955 года. Пара создала семью в 1981 году и вот уже 45 лет идет по жизненному пути вместе.

Саида РаметоваЖумадулла Раметовузбекское искусство
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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