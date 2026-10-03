Саида Раметова: «Наша молодежь разводится из-за пустяков» (видео)

·5·Культура
Саида Раметова: «Наша молодежь разводится из-за пустяков» (видео)

Народная артистка Узбекистана Саида Раметова в ходе беседы в передаче «Ширчой» заявила, что в современных молодых семьях уменьшается такое качество, как терпение и умение быть благодарным, что в некоторых случаях приводит к разрыву отношений.

По словам актрисы, совместное преодоление трудностей в семье, взаимопонимание и поддержка укрепляют отношения.

«Сейчас пропало чуточку терпения. Понемногу исчезает чувство благодарности. И наша молодежь разводится из-за пустяков. Если каждый будет терпелив, станет проявлять благодарность, если начнет решать все трудности вместе с супругом, например, Всевышний сам укажет путь, сохранит эту семью и дарует пропитание», — сказала Саида Раметова.

Актриса также вспомнила, как в первые годы жизни с мужем Джумадуллой Раметовым они переживали финансовые трудности.

«У нас тоже были трудные времена с Джумадуллой Раметовым, когда не было денег, когда мы сидели, съедая кусок хлеба — все это было. Но тогда мы говорили себе: “Давайте будем честными, чистыми, не будем зариться на чужое, будем трудиться, и благодаря этому труду мы всего добьемся”», — отметила она.

Саида Раметова также рассказала, что они с мужем доверяли друг другу и советовались в сложных ситуациях. Она вспомнила, что даже когда она подумывала об уходе из театра, Джумадулла Раметов отговорил ее от этого решения.

По словам актрисы, супруг напомнил ей, что она приехала из Самарканда с благими намерениями на пути искусства, что у нее есть талант, и призвал продолжать деятельность в театре.

«Вы приехали из Самарканда с хорошими целями. У вас есть свой талант. Если вы сейчас бросите искусство, то будете жалеть об этом всю жизнь», — вспоминала слова мужа Саида Раметова.

Актриса также добавила, что Джумадулла Раметов поддержал ее профессиональную деятельность и порекомендовать ей работать в Национальном театре.

Эти мысли Саиды Раметовой также активно обсуждались в социальных сетях. В комментариях многие пользователи поддержали слова актрисы о важности терпения, взаимного доверия и поддержки друг друга в семье.

Саида РаметоваДжумадулла РаметовШирчойНациональный театр Узбекистана
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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