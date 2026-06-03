Сильный ветер в Худжанде унес воздушный шар: пострадал наш соотечественник

Праздничное мероприятие, организованное в соседнем Таджикистане, в городе Худжанд, по случаю Международного дня защиты детей, завершилось неожиданной неприятностью. Вечером 1 июня возле театра имени Камоли Худжанди внезапно начавшийся шквальный ветер вырвал из-под контроля огромный воздушный шар, специально привезенный из Узбекистана местной компанией «Фаровон» к празднику. Под воздействием сильного потока воздуха шар потерял равновесие и упал на крыши нескольких близлежащих жилых домов.

Отдел Комитета по чрезвычайным ситуациям города оценил данный инцидент не как глобальное стихийное бедствие или чрезвычайную ситуацию, а как неожиданный несчастный случай.

Среди пострадавших есть и наш соотечественник

Согласно официальной информации, полученной из городской больницы №1 Худжанда, в результате этого неприятного происшествия три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое пострадавших были срочно доставлены в больницу:

Р.С. (46-летний гражданин Узбекистана): Находился в корзине воздушного шара во время его подъема. После того как цепь-трос, удерживавшая шар на земле, оборвалась от сильного натяжения, он упал с высоты и получил травмы.

Ф.Т. (40-летняя жительница Худжанда): Она находилась рядом с шаром в качестве зрителя. С силой оборвавшаяся железная цепь ударила ее, нанеся травмы. В настоящее время она проходит лечение под наблюдением врачей в неврологическом отделении больницы.

Легкие травмы: По данным источников, дочь пострадавшей женщины, находившаяся на месте происшествия, примерно 10–11 лет, также получила легкие повреждения.

Причиненный ущерб устранен, концерт перенесен

В результате падения воздушного шара на два дома, расположенных на улице Аминджона Расулова в Худжанде, были повреждены их крыши. Однако представители компании «Фаровон», организовавшей праздник, незамедлительно приняли меры, полностью возместив владельцам жилья весь материальный ущерб и восстановив крыши.

Руководитель проектов компании в интервью СМИ подтвердил, что данный воздушный шар действительно был арендован в Узбекистане, и что для праздничной программы были приглашены многие известные артисты из соседних стран.

Из-за неожиданных капризов погоды большой праздничный концерт, который должен был состояться 1 июня, был перенесен на 2 июня из соображений безопасности.

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