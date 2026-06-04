Крупные планы SpaceX могут сделать Маска первым в мире триллионером

·79·Мир
Крупные планы SpaceX могут сделать Маска первым в мире триллионером

Илон Маск может стать первым в мире триллионером. По данным Те Гуардиан, это произойдет, если первичное публичное размещение акций компании SpaceX пройдет успешно.

По информации издания, SpaceX планирует привлечь около 75 миллиардов долларов через IPO. Сообщается, что этот процесс может состояться в ближайшие недели.

Компания намерена продать каждую акцию по 135 долларов и разместить в общей сложности 555,6 миллиона акций. Если план осуществится, рыночная стоимость SpaceX может достичь 1,77 триллиона долларов.

Те Гуардиан подчеркивает, что это может стать крупнейшим IPO в истории фондового рынка. Доля Маска в SpaceX, вероятно, выведет его состояние на рекордный уровень.

Илон МаскSpaceXThe Guardian
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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