Китаянка из-за операции на веках спит с открытыми глазами уже 6 лет

·138·Мир
Китаянка из-за операции на веках спит с открытыми глазами уже 6 лет

Жительница Китая по фамилии Ван уже несколько лет живет с серьезными осложнениями после неудачной пластической операции. По ее словам, операция на веках привела к тяжелым последствиям и вызвала инвалидность.

По данным издания Сут Чина Морнинг Пост, осложнения начались сразу после процедуры: наблюдались сильная боль, выворот век наружу и скопление жидкости вокруг глаз. Женщину срочно доставили в больницу. Обследование показало, что во время операции были повреждены слезные железы, а хирургическое вмешательство было выполнено с ошибкой.

В 2022 году экспертиза признала состояние Ван инвалидностью 9-й степени. Позже выяснилось, что у человека, проводившего операцию, не было медицинской лицензии, а клиника вела незаконную деятельность.

Женщина подала иск против клиники и врача, но стороны достигли мирового соглашения. Согласно ему, Ван получила компенсацию около 125 тысяч долларов и взяла на себя обязательства выполнить определенные условия. Позже конфликт обострился, дело снова дошло до суда, который обязал женщину вернуть 59 тысяч долларов. Она не согласилась с решением и подала апелляцию, но ее жалоба была отклонена.

КитайВанSouth China Morning Post
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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