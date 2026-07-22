Лотус Эмира 420 Sport: британский бренд представил свою самую быструю и легкую модель

·22·Авто
Лотус Эмира 420 Sport: британский бренд представил свою самую быструю и легкую модель

Легендарный британский бренд Лотус официально представил свою новейшую и самую мощную модель — купе Эмира 420 Sport. Несмотря на многолетние финансовые трудности и смену владельцев, компания доказывает, что достойно продолжает наследие своих спорткаров. Новая модель стала не только самым легким автомобилем в семействе Эмира, но и получила статус самого быстрого серийного четырехцилиндрового автомобиля на мировом рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Внешний вид автомобиля основан не только на эстетике, но и на чистых инженерных решениях. Воздухозаборники в передней части были расширены, что повысило эффективность охлаждения двигателя на 15 процентов. Кроме того, специальные отверстия в передних крыльях служат для отвода турбулентных потоков воздуха из колесных арок. Подобные изменения играют важную роль в обеспечении стабильности автомобиля на треке.

Аэродинамика и техническое совершенство

Благодаря усилиям инженеров Лотус аэродинамические показатели Эмира 420 Sport значительно улучшились. При движении на скорости 300 км/ч (186 миль/ч) автомобиль создает дополнительную прижимную силу (довнфорке) в 25 кг. Самое примечательное, что этот результат был достигнут без увеличения лобового сопротивления. Для любителей трек-дней предусмотрены специальные панели для охлаждения тормозной системы и возможность снятия переднего номерного знака, что дополнительно улучшает приток воздуха к радиаторам.

Новый центр Performance Хуб, открытый на историческом заводе компании в Хетеле, обеспечивает высокотехнологичный подход к производству этой модели. Этот центр планирует не только собирать автомобили Лотус, но и предоставлять свой опыт и производственные линии другим автопроизводителям. Это является важным шагом для финансовой стабильности бренда.

По данным издания Дривен, Лотус в настоящее время занят диверсификацией своей модельной линейки. Несмотря на то, что продажи электрического гиперкара Эвиджа идут не так активно, как ожидалось, кроссовер Элетре, производимый в Китае, пополняется гибридными версиями. Также поклонники бренда ожидают в 2028 году новое поколение легендарной модели Эсприт с двигателем В8.

Стоимость модели Эмира 420 Sport оценивается примерно в 105 тысяч фунтов стерлингов. За эту цену покупатель получает не просто быстрый спорткар, а совершенный инженерный продукт, воплощающий философию Лотус «малый вес — высокая динамика». Хотя такие эксклюзивные модели редко встречаются на авторынке Узбекистана, новая стратегия бренда, несомненно, вновь привлечет внимание автолюбителей по всему миру к британским спорткарам.

LotusEmiraСпорткарАвтомобильВеликобритания
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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