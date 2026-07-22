Объявлены курсы валют на 23 июля
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• Евро подорожал на 50,05 сума и составил 13 741,70 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 23 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 62,28 сума и составил 12 048,84 сума.
• Евро подорожал на 50,05 сума и составил 13 741,70 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,79 сума и составил 152,88 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 14,35 сума и составил 16 109,30 сума.
• Японская иена подорожала на 0,21 сума и составила 73,90 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 28,38 сума и составил 14 827,52 сума.
• Китайский юань подорожал на 7,33 сума и составил 1 779,00 сума.
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