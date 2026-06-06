Ученые испекли хлеб с помощью микроорганизмов из 5000-летней мумии

Ученые приготовили хлеб на натуральной закваске, используя дрожжи, полученные из 5000-летней мумии. Об этом сообщает «Даилй Маил».

По данным издания, знаменитая мумия Ледяного человека Эци, найденная в Альпах в 1991 году, продолжает удивлять исследователей. Ученые выяснили, что в тканях человека, жившего пять тысяч лет назад, сохранились живые микроорганизмы, включая необычные холодоустойчивые дрожжи.

Специалисты из Эурак Ресеарч изучили образцы, взятые с кожи, внутренних органов и остатков желудка Эци. Анализ показал, что в мумии сохранилось сложное сообщество микроорганизмов: от древних кишечных бактерий до дрожжей, способных выживать при очень низких температурах.

Особый интерес ученых вызвали именно эти дрожжи. Им удалось вырастить микроорганизмы в лабораторных условиях и постепенно адаптировать их к мучной среде. После нескольких месяцев экспериментов эти микроорганизмы начали действовать как обычные хлебопекарные дрожжи.

В результате исследователи приготовили тесто и испекли настоящий хлеб с помощью дрожжей, полученных из мумии возрастом около 5300 лет. По словам руководителя исследования Мухаммеда Сархана, тесто поднялось примерно за сутки и было полностью пригодно для выпечки.

Ученые не намерены останавливаться на достигнутом. Сейчас они изучают возможности использования древних дрожжей для производства пива и других ферментированных продуктов.