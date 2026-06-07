Женщины без хиджаба могут быть арестованы — «Талибан»

Управление по пропаганде добродетели и предотвращению пороков движения «Талибан» в провинции Герат, Афганистан, обратилось к населению с новым предупреждением. В нем отмечается, что семьи обязаны строго следить за соблюдением женщинами установленных правил одежды. В противном случае могут быть приняты правовые меры и случаи ареста. Об этом сообщает АмуТВ со ссылкой на местные источники и полученные документы.

Согласно копии документа, опубликованной изданием, мужчины не должны допускать выхода женщин из своих семей на улицу без хиджаба. Женщины могут быть задержаны полицией нравов «Талибана» и помещены в специальную женскую тюрьму в следующих случаях:

если ходят по улице без платка;

если лицо открыто;

если одеты в облегающую одежду;

если пользуются косметикой.

В документе подчеркивается, что эти требования основаны на кодексе чести «Талибана». Согласно ему, мужчины-опекуны в семье несут прямую ответственность за соблюдение женщинами установленных норм одежды. Отмечается, что при нарушении правил могут применяться правовые меры и возможен арест женщин.

Кроме того, в приказе четко определены требования к исполнению и ответственность мужчин-родственников. Лица, не соблюдающие правила, могут быть задержаны и переданы судебным органам «Талибана».

Сообщается, что данное решение стало известно после распространения аудиозаписи в Герате. По словам местных источников, аудиозапись принадлежит полиции нравов «Талибана», в ней говорится, что эта мера была принята после местного собрания и вступит в силу 6 июня.

В аудио также отмечается, что на активистов махаллей и имамов мечетей возложена задача информировать население о новых требованиях. По словам местных жителей, в последние месяцы контроль за одеждой женщин в городе Герат усилился. С этой целью в людных местах города организованы специальные контрольные пункты.