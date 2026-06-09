В Японии из-за медведя закрыли 94 школы

В японском городе Уцуномия произошла непредвиденная ситуация. После появления медведя в черте города местные власти усилили меры безопасности и временно приостановили работу 94 начальных и средних школ.

Сообщается, что черный медведь среднего размера был впервые замечен возле одного из городских парков. Спустя день дикое животное снова появилось в центре города и попало в объективы камер видеонаблюдения. На видео видно, как медведь пробегает мимо двух юношей, идущих по улице.

В последующие часы животное неоднократно наблюдали вблизи жилых массивов. По последним данным, медведя также зафиксировали в промышленной зоне в нескольких километрах от центра города.

Из-за серьезности ситуации полиция и специальная группа местных охотников начали поиски медведя. Власти просят жителей проявлять осторожность, плотно закрывать двери и окна и не приближаться к животному при встрече. Кроме того, по улицам города курсируют специальные автомобили с предупреждающими сигналами.

Эксперты отмечают, что в последние годы в Японии резко выросло число случаев выхода медведей в населенные пункты. Только в этом году по всей стране зафиксированы десятки тысяч подобных инцидентов.

Ученые объясняют это сокращением естественных кормовых ресурсов в лесах, особенно дефицитом желудей, важных для медведей, а также уменьшением численности населения в сельской местности. В результате дикие животные все чаще приближаются к местам проживания людей.