Похищено более 300 мигрантов

·7·Мир
Похищено более 300 мигрантов

В Ливии преступные группировки похитили более 300 нелегальных мигрантов, направлявшихся в Великобританию. Об этом сообщает BBC.

Согласно данным, мигранты из Иракского Курдистана были задержаны летом 2025 года и впоследствии попали в руки вымогателей. Преступники требовали выкуп в размере 5 тысяч долларов за каждого человека, угрожая в противном случае удалением органов.

Сообщается, что пленники содержались в крайне тяжелых условиях. Их размещали в тесных помещениях, скудно кормили и регулярно подвергали насилию. В некоторых случаях пытки снимали на видео и отправляли родственникам.

Подтверждена гибель как минимум одного мигранта, тогда как точное количество людей, остающихся в заложниках, неизвестно. Опасения усилились после того, как у некоторых освобожденных были обнаружены следы хирургических операций.

Эксперты подчеркивают, что подобные случаи вновь демонстрируют высокую опасность нелегальных миграционных маршрутов.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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