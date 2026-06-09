«Талибан» против смартфонов: в некоторых регионах введен строгий запрет

·11·Мир
«Талибан» против смартфонов: в некоторых регионах введен строгий запрет

Стало известно, что лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада отдал новый устный приказ запретить использование смартфонов членами группировки и государственными служащими.

По данным Афгханистан Интернатионал, лица, нарушившие этот запрет, могут быть признаны преступниками и привлечены к ответственности через военные суды. Приказ уже доведен до руководителей военных судов, действующих в восьми регионах страны.

В документе указано, что ответственным лицам поручено строго контролировать исполнение приказа. С этой целью предписано составить специальные списки, в которых будут зафиксированы личные данные каждого сотрудника: имя, должность, место работы, мобильный оператор и номер телефона.

Кроме того, на руководителей возложена задача подтверждать соблюдение этого порядка среди подчиненных им сотрудников.

Известно, что ранее «Талибан» уже ограничивал студентам и учащимся медресе пронос телефонов в учебные заведения. В последних заявлениях смартфоны характеризуются как «один из главных врагов мусульман».

По мнению экспертов, такие меры могут быть направлены на контроль информационного потока и усиление внутреннего порядка.

ТалибанХайбатулла АхундзадаАфганистан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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