Трагедия после пластической операции: женщина не может закрыть глаза уже 6 лет

Китаянка столкнулась с тяжелыми осложнениями после пластической операции. По имеющимся данным, сразу после эстетической коррекции век она почувствовала сильную боль, а веки деформировались и вывернулись наружу.

После этого у нее началось постоянное слезотечение, и женщину экстренно госпитализировали. Обследование выявило серьезное повреждение слезных желез. Несмотря на рекомендации врачей провести дополнительные операции, полностью восстановить функцию век не удалось.

В результате женщина живет уже 6 лет, не имея возможности полностью закрыть глаза. Судебно-медицинская экспертиза оценила ее состояние как инвалидность 9-й степени.

Позже выяснилось, что человек, проводивший операцию, не имел медицинской лицензии, а клиника работала без разрешения. Учреждение было закрыто через несколько месяцев после инцидента.

По словам женщины, это состояние серьезно повлияло на ее психическое здоровье, вызвав депрессию, бессонницу и социальную изоляцию. Она подала в суд на клинику и хирурга.