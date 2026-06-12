Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать её музыку

·39·Мир
Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать её музыку

Американская певица и актриса Ариана Гранде потребовала от Белого дома прекратить использование её песен в видеороликах, касающихся миграционной политики.

Согласно имеющимся данным, в видео, опубликованном на странице Белого дома в TikTok, показано, как федеральные агенты проводят задержания людей. В качестве фоновой музыки в ролике была использована песня Арианы Гранде «Бе».

Певица резко отреагировала на это и потребовала не использовать её музыку в контенте подобного содержания.

Команда Арианы Гранде в настоящее время изучает правовые возможности для удаления песни из видео.

Ариана ГрандеБелый домTikTok
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Принцесса Таиланда скончалась после 4 лет в коме из-за резкого ухудшения здоровьяПринцесса Таиланда скончалась после 4 лет в коме из-за резкого ухудшения здоровьяСегодня, 12:00Благотворитель в маске: человек, тайно помогающий всему мируБлаготворитель в маске: человек, тайно помогающий всему мируСегодня, 10:51Тайна 9-тысячелетней пещеры, хранящей первые следы человечестваТайна 9-тысячелетней пещеры, хранящей первые следы человечестваСегодня, 10:14Илон Маск стал первым в истории триллионеромИлон Маск стал первым в истории триллионеромСегодня, 08:56Бывший президент Южной Кореи приговорен к 30 годам тюрьмыБывший президент Южной Кореи приговорен к 30 годам тюрьмыСегодня, 08:33Эрдоган посоветовал журналистке не откладывать замужествоЭрдоган посоветовал журналистке не откладывать замужествоСегодня, 06:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал