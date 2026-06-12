Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать её музыку

Американская певица и актриса Ариана Гранде потребовала от Белого дома прекратить использование её песен в видеороликах, касающихся миграционной политики.

Согласно имеющимся данным, в видео, опубликованном на странице Белого дома в TikTok, показано, как федеральные агенты проводят задержания людей. В качестве фоновой музыки в ролике была использована песня Арианы Гранде «Бе».

Певица резко отреагировала на это и потребовала не использовать её музыку в контенте подобного содержания.

Команда Арианы Гранде в настоящее время изучает правовые возможности для удаления песни из видео.