Впервые получено четкое изображение последних мгновений угасающей звезды

·62·Мир
Впервые получено четкое изображение последних мгновений угасающей звезды

Астрономы НОИРЛаб представили новый четкий снимок НГК 1514, известной как туманность «Хрустальный шар». Этот космический объект на самом деле представляет собой двойную звездную систему, одна из звезд которой достигла финальной стадии своей жизни и выбрасывает свои внешние слои в космос. Об этом сообщает CNN.

В результате вокруг звезды образовалась огромная туманность из газа и пыли. В этом процессе важную роль играет вторая звезда, которая воздействует на выброшенное вещество, придавая ему упорядоченную, спиралевидную форму. Благодаря этому туманность стала не просто облаком, а уникальным космическим пейзажем со сложной геометрической структурой.

Изображение было получено с помощью телескопа Gemini Норт, расположенного на горе Мауна-Кеа на Гавайях, через спектрограф Gemini Мулти-Обджект Спектрограф, и цвета на нем имеют научное значение. Красноватые оттенки указывают на водород, а голубые — на кислород.

Специалисты отмечают, что такие туманности возникают на последней стадии жизни умирающих звезд, и этот процесс длится около 10 тысяч лет. В итоге от звезды остается лишь очень плотное ядро — белый карлик.

Ученые считают, что наблюдение за такими объектами имеет важное значение для понимания жизненного цикла звезд. Новый снимок еще раз продемонстрировал, насколько сложна и одновременно удивительна Вселенная.

NOIRLabCNNМауна-КеаГавайи
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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