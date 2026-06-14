Переговоры США и Ирана обеспокоили Израиль

Согласно информации израильского «12 канала», высокопоставленные чиновники Израиля раскритиковали меморандум, обсуждаемый между США и Ираном. Об этом сообщает Горизонт.

Они заявили, что Вашингтон согласился на часть основных требований Ирана, что может дать Тегерану значительное политическое преимущество.

По данным источников, документ не решает полностью ключевые вопросы, такие как ядерная программа Ирана, ракетный потенциал и поддержка региональных вооруженных группировок. Также отмечается, что сделка может предоставить Ирану доступ к замороженным активам, привести к открытию Ормузского пролива и снижению давления на Тегеран.

Израильская сторона выразила обеспокоенность тем, что в результате этого процесса рычаги влияния США на Иран ослабнут, а вопросы ракетной программы и поддержки «Хезболлы» не будут охвачены в достаточной мере.