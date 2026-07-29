Мюнхенская Бавария официально объявила о закрытии летнего трансферного окна и заявила, что состав на предстоящий сезон полностью сформирован. Спортивный директор немецкого гранда Макс Эберль подтвердил завершение трансгендерной активности клуба летом и положил конец необоснованным слухам в прессе. Об этом сообщило издание иксбт.ком. сообщает Goal.com.

По информации руководства клуба, Бавария потратила чуть более 100 миллионов евро в ходе летней трансферной кампании. Мюнхенцы подписали Исмаила Сайбари, молодого немца Натаниэля Брауна и сенегальца Бару Сабоко Ндиайе для усиления состава. Было подчеркнуто, что эти трансферы полностью соответствуют долгосрочной стратегии клуба.

Ситуация вокруг Майкла Олисе и Альфонсо Дэвиса

В последние недели в футбольном мире активно циркулировали различные слухи о будущем главных звезд Баварии — Майкла Олисе и защитника Альфонсо Дэвиса. Однако спортивный директор клуба резко опроверг эти домыслы, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований. Макс Эберль не скрывал, что трансферное окно закрылось очень быстро и по плану, а публикации в прессе он всегда читал с улыбкой.

По словам Эберля, все вопросы трансферной политики в клубе уже закрыты, и команда полностью сосредоточена на предстоящих официальных матчах. Сохранение Майкла Олисе и Альфонсо Дэвиса в составе является важнейшим фактором для обеспечения стабильности мюнхенского клуба в грядущих турнирах.

Трансфер Натаниэля Брауна и его перспективы

Одним из новичков клуба стал Натаниэль Браун , чей трансфер привлек внимание специалистов. Представитель Баварии высоко оценил потенциал этого игрока. Макс Эберль особо отметил, что Натаниэль Браун родом из Амберга и за его игрой следили уже давно.

По мнению Эберля, Браун добился огромного прогресса в составе Айнтрахта из Франкфурта и обладает отличным видением поля. Его потенциал особенно ярко проявился во время матчей чемпионата мира. Ожидается, что универсальный стиль игры молодого защитника поможет тренерскому штабу Баварии расширить тактические возможности.