Бавария закрыла трансферное окно: судьба Майкла Олисе и Альфонсо Дэвиса решена

·97·Спорт
Бавария закрыла трансферное окно: судьба Майкла Олисе и Альфонсо Дэвиса решена

Мюнхенская Бавария официально объявила о закрытии летнего трансферного окна и заявила, что состав на предстоящий сезон полностью сформирован. Спортивный директор немецкого гранда Макс Эберль подтвердил завершение трансгендерной активности клуба летом и положил конец необоснованным слухам в прессе. Об этом сообщило издание иксбт.ком. сообщает Goal.com.

По информации руководства клуба, Бавария потратила чуть более 100 миллионов евро в ходе летней трансферной кампании. Мюнхенцы подписали Исмаила Сайбари, молодого немца Натаниэля Брауна и сенегальца Бару Сабоко Ндиайе для усиления состава. Было подчеркнуто, что эти трансферы полностью соответствуют долгосрочной стратегии клуба.

Ситуация вокруг Майкла Олисе и Альфонсо Дэвиса

В последние недели в футбольном мире активно циркулировали различные слухи о будущем главных звезд Баварии — Майкла Олисе и защитника Альфонсо Дэвиса. Однако спортивный директор клуба резко опроверг эти домыслы, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований. Макс Эберль не скрывал, что трансферное окно закрылось очень быстро и по плану, а публикации в прессе он всегда читал с улыбкой.

По словам Эберля, все вопросы трансферной политики в клубе уже закрыты, и команда полностью сосредоточена на предстоящих официальных матчах. Сохранение Майкла Олисе и Альфонсо Дэвиса в составе является важнейшим фактором для обеспечения стабильности мюнхенского клуба в грядущих турнирах.

Трансфер Натаниэля Брауна и его перспективы

Одним из новичков клуба стал Натаниэль Браун, чей трансфер привлек внимание специалистов. Представитель Баварии высоко оценил потенциал этого игрока. Макс Эберль особо отметил, что Натаниэль Браун родом из Амберга и за его игрой следили уже давно.

По мнению Эберля, Браун добился огромного прогресса в составе Айнтрахта из Франкфурта и обладает отличным видением поля. Его потенциал особенно ярко проявился во время матчей чемпионата мира. Ожидается, что универсальный стиль игры молодого защитника поможет тренерскому штабу Баварии расширить тактические возможности.

БаварияМайкл ОлисеАльфонсо ДэвисНатаниэль БраунТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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