Испытание Starship: Илон Маск высоко оценил посадку с высокой точностью

·49·Технологии
Испытание Starship: Илон Маск высоко оценил посадку с высокой точностью

Сделан очередной важный шаг в технологии космических исследований и многоразовых ракет. Основатель SpaceX Илон Маск официально объявил результаты 13-го испытательного полета системы космического корабля Starship, состоявшегося 24 июля 2026 года. Данное тестирование важно тем, что оно еще больше расширяет технические возможности аппарата для будущих космических миссий, включая полеты на Марс. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, верхняя ступень космического корабля Starship выполнила сверхточную управляемую посадку в акваторию Индийского океана. Как подчеркнул Илон Маск, корабль двигался настолько точно, что если бы в программе испытаний была поставлена такая задача, его можно было бы поймать даже с помощью механических «рук» специальной стартовой башни под названием Мечазилла.

Основные результаты и техническое состояние испытания

В ходе полета Starship успешно прошел этап входа в атмосферные слои. После этого корабль выполнил необходимое торможение с помощью собственных двигателей и мягко коснулся поверхности океана. Самым важным аспектом для специалистов является то, что даже после приземления корабль сохранился целиком и в настоящее время продолжает плавать на поверхности воды.

Это обстоятельство позволило инженерам и конструкторам собрать чрезвычайно ценные данные о состоянии корпуса корабля и его теплозащитного покрытия после возвращения на Землю. Эти данные телеметрии сыграют решающую роль в совершенствовании будущих прототипов.

Предстоящие задачи и планы на Марс

Однако данный испытательный полет нельзя назвать полностью успешным. Если верхняя ступень выполнила свою задачу на отлично, то ускоритель Super Heavy завершил полет в результате жесткого удара о воду. Тем не менее, команда SpaceX готовится к следующим этапам, основываясь на полученном опыте.

По словам Илона Маска, следующим важным этапом программы станет именно успешный перехват и возвращение корабля Starship с помощью обслуживающей башни Мечазилла. В настоящее время компания готовится к специальной спасательной операции по перехвату и возврату прототипа Starship С40. Также планируется, что в рамках этой грандиозной программы, ведущей человечество к Марсу, процесс высадки первых людей на Красную планету осуществится спустя 5-7 лет.

StarshipИлон МаскSpaceXMechazillaКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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