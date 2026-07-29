Роберт Левандовский отклонил предложение на 200 миллионов евро из Саудовской Аравии

·82·Спорт
Роберт Левандовский отклонил предложение на 200 миллионов евро из Саудовской Аравии

Стало известно, что известный нападающий Роберт Левандовский отклонил фантастическое финансовое предложение из Саудовской Аравии по ходу своей карьеры и предпочел остаться в Барселоне. Об этом заявил агент футболиста Пини Захави. В интервью изданию СпортовеФактй Захави рассказал, что опытному польскому форварду предлагали двухлетний контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год от клуба с Ближнего Востока. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, Левандовский отказался от этого огромного богатства и в конечном итоге выбрал переход в американский клуб Чикаго Файр. Однако в последние годы в каталонском клубе футболист просто отбросил возможность стать одним из самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. Агент просто объяснил причину отказа: футболист хотел выступать именно за Барселону.

Почему Саудовская Аравия привлекала внимание?

Интересно, что, как признался агент, если бы Роберту пришлось покинуть Барселону, Саудовская Аравия могла бы стать для него приоритетным направлением. Основная причина была связана с логистикой и удобствами. Небольшая разница во времени между Эр-Риядом и Варшавой, а также более близкое расстояние к Польше по сравнению с США привлекли нападающего.

Тем не менее, форвард не собирался бросать свою команду посреди сезона. Пини Захави тогда предупредил футболиста, что к летнему межсезонью это предложение может потерять актуальность. Из-за изменения политики расходов клубов Саудовской Аравии и усложнения ситуации на рынке агент прямо объяснил клиенту положение дел.

Игровая практика в клубе и окончательное решение

Несмотря на желание игрока остаться, руководство и тренерский штаб Барселоны не смогли гарантировать ему постоянную игровую практику в основном составе. По словам Захави, президент клуба Жоан Лапорта хотел, чтобы Роберт остался, но он не вмешивается в работу тренеров.

Ханси Флик и спортивный директор Деку имели приоритет в определении основы команды и не смогли пообещать польскому нападающему желаемое количество минут на поле. Для Роберта Левандовского и его представителей постоянное пребывание на поле и роль ключевой фигуры команды были важнее денег, поэтому в итоге они начали рассматривать другие варианты.

Роберт ЛевандовскийБарселонаЧикаго ФайрСаудовская АравияПини Захави
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Jahongir Tursunov
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