Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал широкие дискуссии на международной арене своим очередным заявлением. Он подчеркнул, что основная роль в развязывании крупнейших мировых войн в истории человечества принадлежит европейским государствам.

Лавров также раскритиковал Германию за то, что она не дает должной оценки нацистской символике и действиям, демонстрируемым некоторыми националистическими группировками в Украине.

Министр назвал мнение о том, что Россия проигрывает войну, «иллюзорным», заявив, что страна не намерена подчиняться никаким ультиматумам. По его словам, война продолжается, и «будут приняты все меры для торжества справедливости».

В то же время Лавров открыто заявил, что не верит в способность европейских структур в их нынешнем виде предложить эффективные решения.

Эти заявления вызывают неоднозначную реакцию в международном сообществе.