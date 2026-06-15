Лавров: «Все мировые войны начинала Европа»

·34·Мир
Лавров: «Все мировые войны начинала Европа»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал широкие дискуссии на международной арене своим очередным заявлением. Он подчеркнул, что основная роль в развязывании крупнейших мировых войн в истории человечества принадлежит европейским государствам.

Лавров также раскритиковал Германию за то, что она не дает должной оценки нацистской символике и действиям, демонстрируемым некоторыми националистическими группировками в Украине.

Министр назвал мнение о том, что Россия проигрывает войну, «иллюзорным», заявив, что страна не намерена подчиняться никаким ультиматумам. По его словам, война продолжается, и «будут приняты все меры для торжества справедливости».

В то же время Лавров открыто заявил, что не верит в способность европейских структур в их нынешнем виде предложить эффективные решения.

Эти заявления вызывают неоднозначную реакцию в международном сообществе.

Сергей ЛавровРоссияЕвропаМировая войнаГеополитика
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Charos
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