Компания Сатйресс представила робота Трихалвес для опасных спасательных работ

·266·Технологии
Компания Сатйресс представила робота Трихалвес для опасных спасательных работ

Калифорнийский стартап Сатйресс представил необычного робота под названием Трихалвес, предназначенного для работы в условиях природных и техногенных катастроф. По данным Иксбт.ком, двухметровое устройство создано для выполнения задач в зонах пожаров, оползней и разрушенных зданий, где жизнь спасателей находится под угрозой, и оно может заменить человека в экстремальных условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инновационный робот имеет уникальную «кентавроподобную» конструкцию. Его верхняя часть напоминает человеческую, а нижняя состоит из четырехногой платформы, обеспечивающей устойчивость в труднодоступных местах. Такая структура позволяет машине сохранять равновесие и передвигаться по самому сложному рельефу.

Модульная структура и управление

Трихалвес работает не полностью автономно, а под управлением оператора. Это обеспечивает принятие точных и безопасных решений в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, робот поддерживает модульную конструкцию.

Инженеры предусмотрели возможность быстрой установки различных инструментов, таких как бензопила, бур и отвертка, вместо сменных рук. Все сменные детали состоят из унифицированных модулей, что значительно упрощает процесс ремонта и переоборудования прямо в полевых условиях.

Транспортировка и меры безопасности

При разработке проекта особое внимание было уделено и вопросам логистики. Благодаря конструкции, которая удобно складывается для транспортировки, в кузов стандартного пикапа длиной около 1,7 метра можно поместить сразу двух таких роботов.

Вопросы безопасности также находятся под строгим контролем. Машину можно мгновенно остановить по специальной команде оператора. В качестве резервной меры предусмотрена пневматическая система аварийной блокировки — при ее активации робот мгновенно физически замирает на месте.

Компания Сатйресс пока не раскрывает информацию о стоимости нового устройства и сроках его коммерческого выпуска. Тем не менее, ожидается, что данная технология станет важным шагом в повышении эффективности спасательных операций в будущем.

РобототехникаСпасательные операцииТехнологииИскусственный интеллектНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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