Компания Сатйресс представила робота Трихалвес для опасных спасательных работ

Калифорнийский стартап Сатйресс представил необычного робота под названием Трихалвес, предназначенного для работы в условиях природных и техногенных катастроф. По данным Иксбт.ком, двухметровое устройство создано для выполнения задач в зонах пожаров, оползней и разрушенных зданий, где жизнь спасателей находится под угрозой, и оно может заменить человека в экстремальных условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инновационный робот имеет уникальную «кентавроподобную» конструкцию. Его верхняя часть напоминает человеческую, а нижняя состоит из четырехногой платформы, обеспечивающей устойчивость в труднодоступных местах. Такая структура позволяет машине сохранять равновесие и передвигаться по самому сложному рельефу.

Модульная структура и управление

Трихалвес работает не полностью автономно, а под управлением оператора. Это обеспечивает принятие точных и безопасных решений в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, робот поддерживает модульную конструкцию.

Инженеры предусмотрели возможность быстрой установки различных инструментов, таких как бензопила, бур и отвертка, вместо сменных рук. Все сменные детали состоят из унифицированных модулей, что значительно упрощает процесс ремонта и переоборудования прямо в полевых условиях.

Транспортировка и меры безопасности

При разработке проекта особое внимание было уделено и вопросам логистики. Благодаря конструкции, которая удобно складывается для транспортировки, в кузов стандартного пикапа длиной около 1,7 метра можно поместить сразу двух таких роботов.

Вопросы безопасности также находятся под строгим контролем. Машину можно мгновенно остановить по специальной команде оператора. В качестве резервной меры предусмотрена пневматическая система аварийной блокировки — при ее активации робот мгновенно физически замирает на месте.

Компания Сатйресс пока не раскрывает информацию о стоимости нового устройства и сроках его коммерческого выпуска. Тем не менее, ожидается, что данная технология станет важным шагом в повышении эффективности спасательных операций в будущем.