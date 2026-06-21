Жена премьер-министра Испании предстанет перед судом по делу о коррупции

·33·Мир
Жена премьер-министра Испании предстанет перед судом по делу о коррупции

ЭФЭ как сообщает информационное агентство, жена премьер-министра Испании Бегония Гомес предстанет перед судом присяжных по делу о коррупции и присвоении средств. По итогам предварительных слушаний суд применил к обвиняемой строгие меры предосторожности.

Ограничения, установленные судом

В ходе судебного процесса для предотвращения риска побега Бегонии Гомес из страны были введены следующие профилактические меры:

  • Запрет на выезд из страны: Ей строго запрещено покидать территорию Испании;

  • Конфискация документов: Ее загранпаспорт был изъят судом;

  • Обязательная регистрация: Госпожа Гомес обязана дважды в месяц являться в соответствующие органы контроля для регистрации.

Суть обвинений и запрашиваемое наказание

В рамках данного уголовного дела прокуратура требует очень сурового наказания. Ранее государственным обвинителем для Гомес 24 года тюремного заключения было запрошено в качестве наказания.

В настоящее время жена премьер-министра обвиняется в следующих правонарушениях:

  1. Допущение коррупции в частном секторе;

  2. Присвоение государственных средств;

  3. Нецелевое и неправомерное использование бюджетных средств;

  4. Незаконное влияние на решения, используя свое положение.

По этому делу перед судом предстанет не только сама Гомес, но и ее сообщница, советница Кристина Альварес а также крупный бизнесмен Хуан Карлос Баррабес которые также обвиняются в соучастии.

История уголовного дела и новые эпизоды

Это громкое уголовное дело началось весной 2024 года. Тогда «Чистые руки» (Манос Лимпиас) общественная организация с соответствующим названием обратилась с заявлением, обвинив Бегонию Гомес в использовании своих политических связей для предоставления правительственных контрактов и государственных тендеров определенным компаниям.

В ходе последующих следственных действий объем дела расширился. К нему добавились новые криминальные эпизоды, связанные с деятельностью Гомес на университетской кафедре в Мадриде, финансовыми процессами и подозрительными правилами найма сотрудников.

Позиция защиты: Адвокаты и защитники Бегонии Гомес утверждают, что она абсолютно невиновна. По их мнению, данное уголовное дело не имеет реальных правовых оснований и организовано по чисто политическим причинам с целью оказания давления на действующего премьер-министра.

Бегонья ГомесМадридКристина АльваресХуан Карлос БаррабесМанос Лимпиас
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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