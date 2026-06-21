Жена премьер-министра Испании предстанет перед судом по делу о коррупции
ЭФЭ как сообщает информационное агентство, жена премьер-министра Испании Бегония Гомес предстанет перед судом присяжных по делу о коррупции и присвоении средств. По итогам предварительных слушаний суд применил к обвиняемой строгие меры предосторожности.
Ограничения, установленные судом
В ходе судебного процесса для предотвращения риска побега Бегонии Гомес из страны были введены следующие профилактические меры:
Запрет на выезд из страны: Ей строго запрещено покидать территорию Испании;
Конфискация документов: Ее загранпаспорт был изъят судом;
Обязательная регистрация: Госпожа Гомес обязана дважды в месяц являться в соответствующие органы контроля для регистрации.
Суть обвинений и запрашиваемое наказание
В рамках данного уголовного дела прокуратура требует очень сурового наказания. Ранее государственным обвинителем для Гомес 24 года тюремного заключения было запрошено в качестве наказания.
В настоящее время жена премьер-министра обвиняется в следующих правонарушениях:
Допущение коррупции в частном секторе;
Присвоение государственных средств;
Нецелевое и неправомерное использование бюджетных средств;
Незаконное влияние на решения, используя свое положение.
По этому делу перед судом предстанет не только сама Гомес, но и ее сообщница, советница Кристина Альварес а также крупный бизнесмен Хуан Карлос Баррабес которые также обвиняются в соучастии.
История уголовного дела и новые эпизоды
Это громкое уголовное дело началось весной 2024 года. Тогда «Чистые руки» (Манос Лимпиас) общественная организация с соответствующим названием обратилась с заявлением, обвинив Бегонию Гомес в использовании своих политических связей для предоставления правительственных контрактов и государственных тендеров определенным компаниям.
В ходе последующих следственных действий объем дела расширился. К нему добавились новые криминальные эпизоды, связанные с деятельностью Гомес на университетской кафедре в Мадриде, финансовыми процессами и подозрительными правилами найма сотрудников.
Позиция защиты: Адвокаты и защитники Бегонии Гомес утверждают, что она абсолютно невиновна. По их мнению, данное уголовное дело не имеет реальных правовых оснований и организовано по чисто политическим причинам с целью оказания давления на действующего премьер-министра.
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