В Британии погибло легендарное 1200-летнее дерево

·50·Мир
В Британии погибло легендарное 1200-летнее дерево

Одно из старейших и крупнейших деревьев Британии — знаменитый Большой дуб, росший в Шервудском лесу, засохло. Специалисты отмечают, что его возраст составлял почти 1200 лет.

По мнению экспертов, гибели дерева способствовал ряд факторов. В том числе вмешательства в его естественную структуру на протяжении многих лет, уплотнение почвы вокруг корней из-за потока туристов, а также резкие изменения климата, в частности, рекордная жара летом 2022 года.

Этот дуб тесно связан с именем легендарного Робин Гуда. Согласно преданиям, он скрывался в огромном дупле, образовавшемся в стволе дерева под воздействием грибков.

На фоне густых ветвей стоят два человека с серьезным выражением лиц.

Нынешнее название дерева стало широко известным после книги, написанной майором Хейманом Руком в 1790 году. Именно после этого произведения данное место начало привлекать внимание туристов.

Сообщается, что ствол дерева будет сохранен как исторический памятник. В будущем он будет служить естественным убежищем для жуков, грибов, птиц и многих других живых существ.

Шервудский лесРобин ГудВеликобританияМейджор Оук
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»Сегодня, 15:25Трамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружияТрамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружияСегодня, 15:21Робот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволенРобот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволенСегодня, 15:02Женщина в России подожгла собственный дом, поверив мошенникамЖенщина в России подожгла собственный дом, поверив мошенникамСегодня, 14:54Пенсионный возраст для женщин снова повысят: новый порядокПенсионный возраст для женщин снова повысят: новый порядокСегодня, 14:46Как картина Пикассо оказалась в доме наркоторговцевКак картина Пикассо оказалась в доме наркоторговцевСегодня, 14:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами