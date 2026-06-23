В Британии погибло легендарное 1200-летнее дерево

Одно из старейших и крупнейших деревьев Британии — знаменитый Большой дуб, росший в Шервудском лесу, засохло. Специалисты отмечают, что его возраст составлял почти 1200 лет.

По мнению экспертов, гибели дерева способствовал ряд факторов. В том числе вмешательства в его естественную структуру на протяжении многих лет, уплотнение почвы вокруг корней из-за потока туристов, а также резкие изменения климата, в частности, рекордная жара летом 2022 года.

Этот дуб тесно связан с именем легендарного Робин Гуда. Согласно преданиям, он скрывался в огромном дупле, образовавшемся в стволе дерева под воздействием грибков.

Нынешнее название дерева стало широко известным после книги, написанной майором Хейманом Руком в 1790 году. Именно после этого произведения данное место начало привлекать внимание туристов.

Сообщается, что ствол дерева будет сохранен как исторический памятник. В будущем он будет служить естественным убежищем для жуков, грибов, птиц и многих других живых существ.