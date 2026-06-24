15 тысяч долларов за работу медведем

Один из зоопарков Китая объявил о необычной вакансии, которая привлекла внимание общественности. Согласно условиям, кандидаты могут получать зарплату около 15 тысяч долларов в год за то, что будут носить костюм черного медведя и развлекать гостей.

В объявлении парка дикой природы, расположенного в городе Лохэ провинции Хэнань, говорится, что сотрудники должны гулять по территории парка в образе черного медведя и оригинально взаимодействовать с посетителями.

Интересно, что «медведи» не могут вести обычные беседы с гостями. Им разрешено издавать только звуки, характерные для животных. Говорить можно только в чрезвычайных ситуациях или при необходимости оказать помощь.

Вакансия открыта как для мужчин, так и для женщин; кандидаты должны быть старше 18 лет и физически здоровы. Рабочий день составляет шесть часов, выходные предоставляются четыре раза в месяц.

Администрация подчеркивает, что это одна из самых свободных работ в регионе. Сотрудники могут отдыхать, когда устанут, а также прыгать, танцевать, забираться на деревья или совершать другие забавные действия по желанию.

Кроме того, в список обязанностей входит необходимость не отказываться от еды и напитков, предлагаемых гостями.

Руководство зоопарка утверждает, что эта работа подходит как экстравертам, так и интровертам, так как здесь не требуется вести долгие разговоры или поддерживать официальное общение с людьми.

После того как объявление широко разошлось по социальным сетям, вакансия вызвала огромный интерес. За короткое время поступило более 100 заявок, и все свободные места были заполнены.