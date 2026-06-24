84-летняя женщина, которая уже 53 года в одиночку охраняет остров

·86·Мир
84-летняя женщина, которая уже 53 года в одиночку охраняет остров

84-летняя эколог и натуралист Кэрол Ракдешел, которую когда-то называли «самой дикой женщиной Америки», последние 53 года живет на одном из самых отдаленных островов США — острове Камберленд. Каждый день она обходит побережье, наблюдая за птицами, морскими животными и растениями, изучает морских черепах и фиксирует причины их гибели.

Переехав на остров в 1973 году, Ракдешел до сих пор борется за сохранение природы. Благодаря ее исследованиям было установлено, что морские черепахи гибнут в сетях кораблей, ловящих крабов, что привело к изменениям в законодательстве. Кроме того, за эти годы она создала одну из крупнейших в мире коллекций останков морских черепах.

84-летняя женщина, которая уже 53 года в одиночку охраняет остров

Кэрол живет почти в полной изоляции от внешнего мира. Она собирает дождевую воду, занимается садоводством, выращивает овощи и живет за счет даров природы. В то же время она борется против различных строительных проектов, чтобы сохранить уникальные леса и фауну острова.

Несмотря на свой возраст, она не намерена прекращать защищать будущее острова. По ее словам, возможность каждый день узнавать что-то новое и жить в гармонии с природой является главной ценностью ее жизни.

Кэрол РакдешелОстров КамберлендЭкологияЗащита ПриродыМорские Черепахи
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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