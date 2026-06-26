Самый маленький гость встречи министров Евросоюза — трехмесячный младенец

Встреча министров по вопросам климата, прошедшая в Люксембурге, запомнилась необычным событием. Впервые официальным участником мероприятия стал всего лишь трехмесячный младенец.

Министр климата Швеции Ромина Пурмохтари привела на встречу своего трехмесячного сына Адама. По словам министра, этим она хотела показать, что родительство и государственная служба совместимы, и что родителям не должно приходиться выбирать между работой и семьей.

Представители Совета Европейского союза сообщили, что это первый случай в истории института, когда младенец присутствовал на встрече на уровне министров.

Для справки: в Швеции родителям предоставляется в общей сложности 16 месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. 30-летняя Ромина Пурмохтари, назначенная министром в 2022 году, была признана самым молодым министром в истории страны. Недавно она вернулась к своим служебным обязанностям после декретного отпуска.