Число жертв жары в Европе растет: 212 погибших за 4 дня

Аномальная волна жары, охватившая европейские страны, приводит к все более тяжелым последствиям. Из-за зноя в нескольких государствах растет число смертей, принимаются чрезвычайные меры.

Согласно последним данным, в Испании всего за четыре дня 212 человек скончались из-за солнечных ударов и состояний, связанных с высокой температурой.

В Великобритании рекордная жара негативно сказалась на работе медицинского оборудования в некоторых больницах. Из-за обострения ситуации в ряде регионов объявлено «критическое состояние».

В Италии из-за жары введены временные ограничения на работу на открытом воздухе. В Германии из-за высокой температуры был отменен запланированный марафон. Кроме того, зафиксировано более 20 смертей при купании в водоемах.

Во Франции зной также приводит к тяжелым последствиям. Сообщается, что 48 человек утонули, а трое детей, оставленных без присмотра в автомобиле, скончались от нехватки воздуха.

Специалисты призывают население не выходить на улицу в пик жары без необходимости, употреблять больше жидкости и никогда не оставлять детей и домашних животных в закрытом автомобиле.