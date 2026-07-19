Упавшая с 3-го этажа в Турции гражданка Узбекистана возвращена на Родину

·0·Мир
Упавшая с 3-го этажа в Турции гражданка Узбекистана возвращена на Родину

Гражданка Узбекистана, попавшая в несчастный случай в турецком городе Бурса, была доставлена на Родину. Об этом сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Как стало известно, гражданка З.Н., приехавшая в Турцию с целью заработка, попала в несчастный случай, упав с третьего этажа жилого дома. В результате она получила телесные повреждения различной степени тяжести.

Сразу после происшествия пострадавшей была оказана экстренная медицинская помощь, она была госпитализирована. Под наблюдением врачей был проведен необходимый курс лечения.

По данным Генконсульства, узнав о случившемся, наши соотечественники, проживающие в городе Бурса, объединились и организовали добровольное дежурство. Они принимали активное участие в лечении, уходе и обеспечении потребностей гражданки.

Также при содействии Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле и Агентства по вопросам миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан были проведены необходимые организационные работы, и гражданка была успешно возвращена из Турции в Узбекистан.

Официальные лица выразили искреннюю благодарность добровольцам из числа узбекистанцев в Бурсе, проявившим пример гуманности и солидарности, а также «Обществу по защите прав узбекских женщин» за оказанную бескорыстную помощь.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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