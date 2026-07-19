Могут ли арестовать Нетаньяху в Нью-Йорке?

·43·Мир
Могут ли арестовать Нетаньяху в Нью-Йорке?

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что изучает юридическую возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город. Об этом он рассказал в интервью изданию Те Нью-Йорк Тимес.

Мамдани подчеркнул, что не планирует принимать новые законы, а все решения будут приниматься на основе действующих правовых норм. По его словам, по этому вопросу продолжаются консультации с юридическим департаментом города.

Мэр отметил, что такая вероятность может возникнуть только в том случае, если Нетаньяху приедет в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он также напомнил об обвинениях, ранее выдвинутых Международным уголовным судом в адрес премьер-министра Израиля.

Напомним, что во время предвыборной кампании Мамдани заявлял, что в случае избрания мэром примет необходимые меры для ареста Нетаньяху, если тот прибудет в Нью-Йорк.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

За милыми картинками на жвачке «Лове ис...» скрывается трагическая история любвиЗа милыми картинками на жвачке «Лове ис...» скрывается трагическая история любвиСегодня, 16:12Братья Тейт снова арестованы в СШАБратья Тейт снова арестованы в СШАСегодня, 16:04Редкий синдром в Эквадоре приближает ученых к разгадке тайны ракаРедкий синдром в Эквадоре приближает ученых к разгадке тайны ракаСегодня, 16:01Упавшая с 3-го этажа в Турции гражданка Узбекистана возвращена на РодинуУпавшая с 3-го этажа в Турции гражданка Узбекистана возвращена на РодинуСегодня, 14:41Миллионеры тратят рекордные суммы на скелеты динозавровМиллионеры тратят рекордные суммы на скелеты динозавровСегодня, 13:24Ламин Ямаль перед финалом появился в Нью-Йорке со своей девушкойЛамин Ямаль перед финалом появился в Нью-Йорке со своей девушкойСегодня, 13:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?
Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?