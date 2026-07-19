Могут ли арестовать Нетаньяху в Нью-Йорке?

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что изучает юридическую возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город. Об этом он рассказал в интервью изданию Те Нью-Йорк Тимес.

Мамдани подчеркнул, что не планирует принимать новые законы, а все решения будут приниматься на основе действующих правовых норм. По его словам, по этому вопросу продолжаются консультации с юридическим департаментом города.

Мэр отметил, что такая вероятность может возникнуть только в том случае, если Нетаньяху приедет в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он также напомнил об обвинениях, ранее выдвинутых Международным уголовным судом в адрес премьер-министра Израиля.

Напомним, что во время предвыборной кампании Мамдани заявлял, что в случае избрания мэром примет необходимые меры для ареста Нетаньяху, если тот прибудет в Нью-Йорк.