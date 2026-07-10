OpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбланди

·0·Техно
OpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбланди

Дунёнинг энг нуфузли нашрларидан бири бўлган Нев Ёрк Times ҳамда Те Даилй Невс таҳририятлари OpenAI компаниясига қарши давом этаётган суд жараёнида янги ва жиддий айбловларни илгари сурди. Даъвогарларнинг таъкидлашича, ChatGPT яратувчиси ўзининг ўқитиш маълумотлари базасида муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган материалларни излаш имконияти борлигини яширган ва судга тақдим этилиши керак бўлган далилларни атайлаб йўқ қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Икки йилдан буён давом этаётган ушбу ҳуқуқий курашнинг марказида OpenAI ўзининг сунъий интеллект моделларини оммавий ахборот воситалари контенти асосида ноқонуний ўқитгани ҳақидаги даъво ётибди. Шу вақтгача компания ўзининг улкан маълумотлар омборидан аниқ материалларни қидириб топиш техник жиҳатдан имконсиз ва фойдаланувчилар махфийлигига зид эканини таъкидлаб келаётган эди. Бироқ, янги маълумотлар бу иддаоларни шубҳа остига қўймоқда.

Махфий лойиҳалар ва яширилган маълумотлар базаси

Суд жараёнидаги кўрсатмаларга кўра, OpenAI муҳандиси Винние Монако компания аллақачон ўзининг ўқитиш корпусида муаллифлик ҳуқуқи бузилишини текшириш учун ички қидирув тизимларини ишга туширганини ошкор қилган. Хусусан, компания "Прожект Гираффе" деб номланган воситалар тўплами ва махсус фильтрлар ёрдамида ChatGPT жавобларида оригинал матнларнинг қай даражада такрорланишини кузатиб боргани айтилмоқда.

Бундан ташқари, OpenAI судга даъво киритилишидан олдинроқ 78 миллионга яқин шахсийлаштирилмаган суҳбатлар базасини шакллантиргани маълум бўлди. Бу база сунъий интеллект бошқа нашрларнинг интеллектуал мулкидан қанчалик фойдаланаётганини таҳлил қилиш учун ишлатилган. Нашрлар адвокатларининг фикрича, OpenAI ўзи аллақачон тўплаган ва таҳлил қилган маълумотларни тақдим этишни атайлаб қийинлаштирган.

Далилларни йўқ қилиш ва судга босим

Нев Ёрк Times нашрининг билдиришича, OpenAI суд буйруғига қарамай, миллиардлаб ChatGPT жавобларини ўчириб ташлаган ва сўралган намунавий маълумотларни яроқсиз ҳолга келтириб тақдим этган. Даъвогарлар судя томонидан OpenAI компаниясига нисбатан интизомий чоралар кўрилишини, жумладан, компания тақдим этган 20 миллионлик суҳбатлар намунасини ишончсиз деб топишни сўрамоқда.

Иан Б. Кросбй бошчилигидаги адвокатлар гуруҳининг баёнотида айтилишича, агар OpenAI ўз ҳаракатларини қонуний деб ҳисоблаганида, ҳақиқатни яширишга уринмаган бўларди. Ушбу ҳолат технологик гигантларнинг муаллифлик ҳуқуқига муносабати ва суд олдидаги масъулияти масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

OpenAI вакили Древ Пусатери эса бу айбловларни мутлақо рад этди. Унинг сўзларига кўра, Нев Ёрк Times нашрининг позицияси заифлашиб бораётгани сабабли, улар фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаётига дахл қилишга уринмоқда. Компания ўз фойдаланувчилари махфийлигини ва "адолатли фойдаланиш" (фаир усе) тамойилларини ҳимоя қилишда давом этишини таъкидлади.

Ушбу суд жараёни нафақат OpenAI, балки бутун сунъий интеллект саноати учун муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Агар суд нашрлар фойдасига қарор чиқарса, бу келажакда генератив моделлар учун маълумотлар тўплаш тартибини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

OpenAIChatGPTНев Ёрк ТимесСунъий ИнтеллектМуаллифлик Ҳуқуқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаБугун, 00:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиБугун, 00:23Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиMax миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиКеча, 23:53Меркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқдаМеркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқдаКеча, 23:53OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаOpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаКеча, 23:29ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги