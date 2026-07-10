OpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбланди
Дунёнинг энг нуфузли нашрларидан бири бўлган Нев Ёрк Times ҳамда Те Даилй Невс таҳририятлари OpenAI компаниясига қарши давом этаётган суд жараёнида янги ва жиддий айбловларни илгари сурди. Даъвогарларнинг таъкидлашича, ChatGPT яратувчиси ўзининг ўқитиш маълумотлари базасида муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган материалларни излаш имконияти борлигини яширган ва судга тақдим этилиши керак бўлган далилларни атайлаб йўқ қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Икки йилдан буён давом этаётган ушбу ҳуқуқий курашнинг марказида OpenAI ўзининг сунъий интеллект моделларини оммавий ахборот воситалари контенти асосида ноқонуний ўқитгани ҳақидаги даъво ётибди. Шу вақтгача компания ўзининг улкан маълумотлар омборидан аниқ материалларни қидириб топиш техник жиҳатдан имконсиз ва фойдаланувчилар махфийлигига зид эканини таъкидлаб келаётган эди. Бироқ, янги маълумотлар бу иддаоларни шубҳа остига қўймоқда.
Махфий лойиҳалар ва яширилган маълумотлар базасиСуд жараёнидаги кўрсатмаларга кўра, OpenAI муҳандиси Винние Монако компания аллақачон ўзининг ўқитиш корпусида муаллифлик ҳуқуқи бузилишини текшириш учун ички қидирув тизимларини ишга туширганини ошкор қилган. Хусусан, компания "Прожект Гираффе" деб номланган воситалар тўплами ва махсус фильтрлар ёрдамида ChatGPT жавобларида оригинал матнларнинг қай даражада такрорланишини кузатиб боргани айтилмоқда.
Бундан ташқари, OpenAI судга даъво киритилишидан олдинроқ 78 миллионга яқин шахсийлаштирилмаган суҳбатлар базасини шакллантиргани маълум бўлди. Бу база сунъий интеллект бошқа нашрларнинг интеллектуал мулкидан қанчалик фойдаланаётганини таҳлил қилиш учун ишлатилган. Нашрлар адвокатларининг фикрича, OpenAI ўзи аллақачон тўплаган ва таҳлил қилган маълумотларни тақдим этишни атайлаб қийинлаштирган.
Далилларни йўқ қилиш ва судга босимНев Ёрк Times нашрининг билдиришича, OpenAI суд буйруғига қарамай, миллиардлаб ChatGPT жавобларини ўчириб ташлаган ва сўралган намунавий маълумотларни яроқсиз ҳолга келтириб тақдим этган. Даъвогарлар судя томонидан OpenAI компаниясига нисбатан интизомий чоралар кўрилишини, жумладан, компания тақдим этган 20 миллионлик суҳбатлар намунасини ишончсиз деб топишни сўрамоқда.
Иан Б. Кросбй бошчилигидаги адвокатлар гуруҳининг баёнотида айтилишича, агар OpenAI ўз ҳаракатларини қонуний деб ҳисоблаганида, ҳақиқатни яширишга уринмаган бўларди. Ушбу ҳолат технологик гигантларнинг муаллифлик ҳуқуқига муносабати ва суд олдидаги масъулияти масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди.
OpenAI вакили Древ Пусатери эса бу айбловларни мутлақо рад этди. Унинг сўзларига кўра, Нев Ёрк Times нашрининг позицияси заифлашиб бораётгани сабабли, улар фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаётига дахл қилишга уринмоқда. Компания ўз фойдаланувчилари махфийлигини ва "адолатли фойдаланиш" (фаир усе) тамойилларини ҳимоя қилишда давом этишини таъкидлади.
Ушбу суд жараёни нафақат OpenAI, балки бутун сунъий интеллект саноати учун муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Агар суд нашрлар фойдасига қарор чиқарса, бу келажакда генератив моделлар учун маълумотлар тўплаш тартибини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.
…