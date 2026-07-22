Обычный прыжок на батуте привел к инсульту у 13-летнего подростка

·87·Мир
Обычный прыжок на батуте привел к инсульту у 13-летнего подростка

Необычный случай, произошедший в Великобритании, заставил многих родителей насторожиться. 13-летний подросток после падения во время прыжков на батуте перенес инсульт и 19 микроинсультов. Врачи сообщили, что причиной этого тяжелого состояния стало повреждение сонной артерии в области шеи.

Сообщается, что после падения с батута подросток поначалу чувствовал себя хорошо. Однако неделю спустя его родители, Энди и Шанталь Ширз, нашли сына в ванной комнате без сознания. У мальчика была опущена левая часть лица, левая сторона тела была парализована, а речь нарушена.

Родители немедленно вызвали скорую помощь. На основании результатов компьютерной томографии врачи диагностировали у ребенка инсульт. В ходе обследования выяснилось, что при падении с батута произошел разрыв сонной артерии в области шеи, что привело к образованию тромба.

Во время лечения в больнице подросток перенес еще 19 микроинсультов. Это состояние было вызвано тем, что фрагменты тромба попадали в кровеносные сосуды головного мозга.

Чтобы спасти жизнь ребенка, врачи провели сложную четырехчасовую операцию. В ходе вмешательства были удалены два тромба, один из которых достигал 2,5 сантиметров в длину.

После пяти недель лечения подростка выписали домой. Благодаря помощи врачей он практически полностью восстановил способность двигаться. Однако до сих пор сохраняются такие последствия, как быстрая утомляемость и замедленная речь.

Отец мальчика назвал этот случай настоящим чудом. По его словам, врачи объяснили, что жизнь подростка удалось спасти благодаря тому, что кровоснабжение мозга обеспечивалось через другие кровеносные сосуды.

Специалисты напоминают, что, хотя прыжки на батуте кажутся безопасными, неправильное приземление или сильный удар в область шеи могут привести к тяжелым последствиям. Поэтому при использовании таких аттракционов детьми крайне важно соблюдение контроля со стороны взрослых и правил безопасности.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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