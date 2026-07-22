«Аль-Хиляль» начал работу над трансфером Гарри Кейна

В ближайшие несколько часов саудовский клуб «Аль-Хиляль» может преподнести очередной крупный сюрприз на трансферном рынке. После не самого удачного сезона 2025/26 клуб из Эр-Рияда начал серьезную работу по «обновлению и перестройке» состава, нацелившись на подписание английского нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

Zamin.уз, ссылаясь на издание Ал-Мидан Ал-Рияди, представляет подробности ожидаемого громкого трансфера.

Саймон Фрэнсис в Лондоне: решающий этап переговоров

Согласно сообщениям, спортивный директор Саймон Фрэнсис, отвечающий за летнюю трансферную кампанию «Аль-Хиляля», отправился в Лондон для официального завершения сделки.

Место переговоров: В Лондоне Фрэнсис проведет встречу с агентом 32-летнего нападающего и его окружением.

Основная цель: В ходе этой встречи планируется определить финансовые требования Кейна и условия, на которые он готов пойти, чтобы официально оформить его переход в «Аль-Хиляль».

Предстоящие изменения: Ожидается, что в ближайшие недели должность спортивного директора клуба займет шотландский специалист Ричард Хьюз.

Эти переговоры в Лондоне определят формат трансфера и то, как будут развиваться дальнейшие контакты «Аль-Хиляля» с «Баварией».

Впечатляющие показатели Гарри Кейна в «Баварии»

Гарри Кейн покинул «Тоттенхэм» летом 2023 года и перешел в «Баварию» примерно за 95 миллионов евро. Его действующий контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

За время своего пребывания в Германии английский нападающий продемонстрировал феноменальную статистику и результаты:

Сыгранные матчи: 147 официальных встреч (во всех турнирах);

Забитые голы: 146 голов;

Голевые передачи: 33 ассиста.

Трофеи Кейна в Мюнхене:

В составе мюнхенцев Кейн завоевал 4 официальных титула:

Чемпион Германии (Бундеслига) — 2 раза; Кубок Германии — 1 раз; Суперкубок Германии — 1 раз.

Краткая справка по трансферу Гарри Кейна

Показатель / Информация Детали Футболист Гарри Кейн (32 года, сборная Англии) Текущий клуб «Бавария» (контракт до 30 июня 2027 года) Заинтересованный клуб «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) Главный переговорщик Саймон Фрэнсис (спортивный директор) Место переговоров Лондон, Великобритания Статистика в «Баварии» 147 матчей / 146 голов / 33 ассиста Завоеванные трофеи 4 официальных титула

Если Саймон Фрэнсис успешно завершит переговоры в Лондоне, «Аль-Хиляль» вскоре перейдет к этапу официального соглашения с «Баварией».