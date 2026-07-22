«Аль-Хиляль» начал работу над трансфером Гарри Кейна
В ближайшие несколько часов саудовский клуб «Аль-Хиляль» может преподнести очередной крупный сюрприз на трансферном рынке. После не самого удачного сезона 2025/26 клуб из Эр-Рияда начал серьезную работу по «обновлению и перестройке» состава, нацелившись на подписание английского нападающего «Баварии» Гарри Кейна.
Zamin.уз, ссылаясь на издание Ал-Мидан Ал-Рияди, представляет подробности ожидаемого громкого трансфера.
Саймон Фрэнсис в Лондоне: решающий этап переговоров
Согласно сообщениям, спортивный директор Саймон Фрэнсис, отвечающий за летнюю трансферную кампанию «Аль-Хиляля», отправился в Лондон для официального завершения сделки.
Место переговоров: В Лондоне Фрэнсис проведет встречу с агентом 32-летнего нападающего и его окружением.
Основная цель: В ходе этой встречи планируется определить финансовые требования Кейна и условия, на которые он готов пойти, чтобы официально оформить его переход в «Аль-Хиляль».
Предстоящие изменения: Ожидается, что в ближайшие недели должность спортивного директора клуба займет шотландский специалист Ричард Хьюз.
Эти переговоры в Лондоне определят формат трансфера и то, как будут развиваться дальнейшие контакты «Аль-Хиляля» с «Баварией».
Впечатляющие показатели Гарри Кейна в «Баварии»
Гарри Кейн покинул «Тоттенхэм» летом 2023 года и перешел в «Баварию» примерно за 95 миллионов евро. Его действующий контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
За время своего пребывания в Германии английский нападающий продемонстрировал феноменальную статистику и результаты:
Сыгранные матчи: 147 официальных встреч (во всех турнирах);
Забитые голы: 146 голов;
Голевые передачи: 33 ассиста.
Трофеи Кейна в Мюнхене:
В составе мюнхенцев Кейн завоевал 4 официальных титула:
Чемпион Германии (Бундеслига) — 2 раза;
Кубок Германии — 1 раз;
Суперкубок Германии — 1 раз.
Краткая справка по трансферу Гарри Кейна
Показатель / Информация
Детали
Футболист
Гарри Кейн (32 года, сборная Англии)
Текущий клуб
«Бавария» (контракт до 30 июня 2027 года)
Заинтересованный клуб
«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
Главный переговорщик
Саймон Фрэнсис (спортивный директор)
Место переговоров
Лондон, Великобритания
Статистика в «Баварии»
147 матчей / 146 голов / 33 ассиста
Завоеванные трофеи
4 официальных титула
Если Саймон Фрэнсис успешно завершит переговоры в Лондоне, «Аль-Хиляль» вскоре перейдет к этапу официального соглашения с «Баварией».
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