При оформлении кредита «Госуслуги» будут мгновенно уведомлять граждан

В России ожидается внедрение системы оперативного оповещения граждан в случае оформления на их имя кредита или микрозайма. Государственная Дума приняла соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении.

Согласно новому порядку, информация о кредите будет направляться через портал «Госуслуги» в виде пуш-уведомления или СМС. Это позволит гражданам оперативно выявлять факты оформления займов на их имя без их согласия.

Уведомление должно прийти в течение 45 минут

В законопроекте установлены четкие сроки для передачи информации после оформления кредита.

Банк или микрофинансовая организация будут обязаны передать данные об этом в бюро кредитных историй в течение 30 минут после подписания кредитного договора.

Бюро кредитных историй, в свою очередь, после получения информации должно уведомить заемщика через портал «Госуслуги» в течение 15 минут.

Таким образом, если весь процесс будет работать в установленном порядке, гражданин сможет узнать об оформленном на его имя кредите максимум через 45 минут.

В каком виде придет сообщение?

Уведомление о кредитном договоре будет направляться в зависимости от настроек пользователя на «Госуслугах».

Сообщение может прийти:

в виде пуш-уведомления через мобильное приложение;

в виде СМС на номер телефона.

Ожидается, что в нем будут указаны основные сведения об оформленном кредите. Это позволит гражданину быстро проверить, подписывал ли он договор сам или от его имени действовало другое лицо.

Если выявлен чужой кредит, его можно аннулировать

Если гражданин обнаружит, что кредит был оформлен без его согласия, он сможет воспользоваться «периодом охлаждения».

В течение этого срока использование кредитных средств будет ограничено, и лицо сможет принять меры по аннулированию сомнительного договора.

Период охлаждения в зависимости от суммы кредита составит:

минимум четыре часа;

максимум 48 часов.

Этот механизм направлен на то, чтобы мошенники не успели быстро перевести кредитные средства на другие счета.

«Еще один мощный барьер для мошенников»

Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заявил, что новая система позволит сократить случаи тайного получения кредитов на граждан.

«Эта мера станет еще одним мощным барьером, чтобы не позволить мошенникам оформлять кредиты на других лиц», — сказал он.

Аксаков подчеркнул, что система оповещения будет работать в комплексе с другими инструментами борьбы с финансовым мошенничеством.

Среди них — самозапрет на получение кредитов, период охлаждения, сервис «второй руки» и специальная кнопка уведомлений на «Госуслугах».

Когда закон вступит в силу?

Проектом предусмотрено вступление нового порядка в силу с 1 октября 2027 года.

К этому времени между банками, микрофинансовыми организациями, бюро кредитных историй и порталом «Госуслуги» должен быть налажен оперативный обмен информацией.

Основная цель закона — как можно быстрее показать гражданину финансовую операцию, совершаемую от его имени. Если система заработает как планируется, пострадавшие будут узнавать о кредите не после требования о погашении долга, а сразу после оформления договора.