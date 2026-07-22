Российский корабль «Неустрашимый» провел боевые стрельбы у берегов Великобритании

Фрегат Военно-морского флота России «Неустрашимый» провел учения с боевыми стрельбами недалеко от британского города Плимут. Корабль находился примерно в 40 морских милях (74 километрах) от берега, за его действиями наблюдал Королевский военно-морской флот Великобритании.

Хотя учения проходили в международных водах, активность российских военных кораблей у британских берегов вновь вызвала обеспокоенность в Лондоне.

Российский корабль заранее предупредил ХМС Тйне

По данным Министерства обороны Великобритании, в понедельник «Неустрашимый» уведомил патрульный корабль ХМС Тйне, находившийся поблизости, о намерении провести учебные стрельбы.

Российская сторона попросила британский корабль отойти на безопасное расстояние. После того как ХМС Тйне покинул указанный район, начались учения, которые продлились около 30 минут.

Стрельбы проводились за пределами территориальных вод Великобритании. При этом отмечается, что инцидент произошел в районе, близком к морскому пути с активным движением коммерческих судов.

Французский военный самолет также вел наблюдение

Помимо британского корабля, за действиями российского фрегата наблюдал французский военный самолет.

Согласно имеющейся информации, экипаж самолета установил радиосвязь с российским кораблем и запросил уточнения относительно его планов и дальнейшего курса следования.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что Королевский флот продолжает внимательно следить за действиями «Неустрашимого».

Министр обороны Великобритании раскритиковал Россию

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг оценил учения российского корабля у британских берегов как «демонстративный и безответственный» шаг.

Он подчеркнул, что подобное поведение России является частью рисков, с которыми сталкиваются Лондон и его союзники. Однако официальные лица подтвердили, что во время учений были приняты необходимые меры предосторожности для обеспечения морской безопасности.

Инцидент совпал с первым днем работы нового премьер-министра

Событие совпало с днем, когда Энди Бернем приступил к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. В связи с этим некоторые британские эксперты предположили, что время проведения учений могло быть выбрано не случайно.

Однако источники в оборонных кругах Великобритании официально не подтвердили предположения о том, что российская сторона организовала учения именно в связи со сменой правительства.

Великобритания регулярно следит за российскими кораблями

В последние месяцы Королевский военно-морской флот Великобритании ведет постоянное наблюдение за российскими военными кораблями, проходящими вблизи вод страны. В июне 2026 года Королевский флот сообщил о почти трехмесячном непрерывном контроле за российскими фрегатами и сопровождающими их судами.

Боевые стрельбы «Неустрашимого» у Плимута не привели к военному столкновению. Однако такие учения на расстоянии 74 километров от британского побережья в очередной раз продемонстрировали напряженность в отношениях между Россией и странами НАТО.