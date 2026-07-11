Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!
Бугун тунда футбол бўйича жаҳон чемпионатида чоракфинал босқичи баҳслари якунига етади. Мухлислар интиқлик билан кутаётган марказий учрашувлардан бирида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина турнирнинг энг тартибли ва ноқулай жамоаларидан бири — Швейцарияга қарши саф тортади. Ушбу жуфтлик ғолиби яримфиналда Англия – Норвегия баҳси ғолиби билан куч синашади.
Zamin.uz Канзас-Ситида кечадиган ушбу даҳшатли драма ва тактик тўқнашув олдидан энг муҳим таҳлилни тақдим этади.
Учрашув вақти ва жойи:
Ўйин: Аргентина – Швейцария
Сана ва вақт: 12 июль, 06:00
Стадион: Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентинанинг иродали камбэклари ва ҳимоядаги хавфли тирқишлар
Турнир стартида кўпчилик Аргентина учун осон гуруҳ ва плей-оффда қулай йўлак тайёрлаб берилгани ҳақидаги назарияларни тарқатиш билан банд эди. Жамоа чиндан ҳам гуруҳ босқичида Жазоир, Австрия ва Иордания каби рақибларга қарши баҳсларда ҳеч қандай муаммога учрамади ва 100 фоизлик натижа билан гуруҳдан чиқди. Аммо плей-офф бошланиши билан чемпионлар ҳақиқий синовларга дуч келишди:
Кабо-Верде билан баҳс (1/16 финал): Турнир дебютанти кутилмаганда амалдаги чемпионлар учун илк жиддий тўсиққа айланди. Оролликлар асосий вақтда номдор рақибга муносиб қаршилик кўрсатди ва Аргентина фақат қўшимча бўлимлардагина 3:2 ҳисобида ғалабани илиб кетди.
Миср билан драма (1/8 финал): Ушбу учрашув аллақачон жаҳон чемпионати тарихига кирди. «Альбиселесте» 79-дақиқага қадар 0:2 ҳисобида ортда бораётган эди. Фақатгина ўйин сўнггида урилган учта гол жамоага мўъжизавий ва иродали ғалабани тақдим этди.
Бир томондан, бундай камбэклар футболчиларда ўзига бўлган ишончни мустаҳкамлайди. Бошқа томондан эса — Лионель Скалони шогирдларининг ҳимоядаги муаммолари яққол кўзга ташланиб қолди. Аргентина очиқ ўйин намойиш этиб, рақибларга кўп имконият бермоқда. Айниқса, юқори жойлашган ҳимоя чизиғи ўз жарима майдончаси томон хавфли рейдларга сабаб бўляпти. Агар Лионель Месси ўзининг юқори спорт формасини сақлаб қолмаганида, бу жамоа аллақачон турнирдан чиқиб кетган бўларди.
Швейцария — фаворитларнинг анъанавий кушандаси
Швейцария терма жамоаси эса, Аргентинага тескари равишда, ҳимоядаги ўта тартибли ва интизомли ўйин орқали чоракфиналгача етиб келди.
1/8 финалда европаликлар қарийб икки соат мобайнида Колумбиянинг тезкор ҳужумчиларини бутунлай жиловлаб туришди. Рақибга ўз ўйинини кўрсатишга имкон бермаган Швейцария пенальтилар сериясида ғалаба қозониб, 1954 йилдан буён илк бор жаҳон чемпионатларида чоракфиналга йўл олди.
Швейцария азалдан грандлар учун энг ноқулай рақиб бўлиб келган. Бу жамоа ёрқин таассурот қолдирмаслиги мумкин, лекин рақибнинг устунликларини йўққа чиқаришни аъло даражада уддалайди.
2014 йилги даҳшат такрорланадими?
Ушбу икки жамоа тўқнашуви ҳақида гап кетганда, беихтиёр 2014 йилги жаҳон чемпионати ёдга тушади. Ўшанда ҳам Аргентина швейцарлар тўсиғидан фақатгина 118-дақиқада Анхель Ди Мариянинг урган голи эвазига қийинчилик билан ўта олган эди. Ўша баҳсда ҳам европаликлар майдон марказини «бетонлаб» ташлаган ва Аргентинани фақат индивидуал маҳоратга таянишга мажбур қилганди.
Аргентина терма жамоаси қарши ҳужумларга бой очиқ ўйинларда ўзини яхши ҳис қилади, аммо тўпни бутунлай рақибга топшириб, иккинчи рақамда ҳаракат қилувчи «автобус» жамоаларга қарши доимо катта муаммоларга дуч келади. Швейцария эса айнан шундай рақибдир.
Хулоса ўрнида: Аргентина бу турнирда икки марта ҳалокат ёқасидан қайтди (Кабо-Верде ва Мисрга қарши ўйинларда фақат савия борасидаги фарқ қўл келди). Энди эса уларнинг қаршисидан фаворитларни қандай тўхтатишни яхши биладиган ҳақиқий тактик жамоа чиқди. Скалони жамоасининг мустаҳкамлик захираси унчалик катта эмаслиги кўриниб қолди. Бироқ Аргентинада Месси бор ва бу энг асосий қурол ушбу турнирда ҳали отмай қолгани йўқ.
…