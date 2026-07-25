У женщин усиливается храp? Названо два важных периода
Храп часто воспринимается как проблема, более свойственная мужчинам. Однако специалисты отмечают, что в определенные периоды жизни вероятность храпа резко возрастает и у женщин.
В частности, изменения во время менопаузы и на поздних сроках беременности могут повлиять на дыхательные пути. А внезапное усиление храпа иногда предупреждает о серьезных нарушениях сна.
Мужчины храпят почти в два раза чаще
По словам Райана Чин Тау Чонга, хирурга-сомнолога и консультанта по болезням уха, горла и носа Университетского колледжа больниц Лондона, мужчины храпят примерно в два раза чаще женщин.
Однако эта разница значительно сокращается в два важных периода жизни женщины:
в период менопаузы, обычно в возрасте 45–55 лет;
во время беременности, особенно в третьем триместре.
По мнению специалиста, гормональные изменения являются одним из главных факторов в этом процессе.
Как возникает храп?
Храп возникает, когда прохождение воздуха через верхние дыхательные пути частично затрудняется.
Во время сна мышцы горла и дыхательных путей расслабляются. Когда воздух проходит через суженное пространство, мягкие ткани вибрируют, создавая специфический звук.
Вибрация может возникать в следующих областях:
в задней части носа;
на мягком нёбе;
вокруг горла и языка;
в области входа в дыхательные пути.
В положении лежа на спине сила тяжести тянет мягкие ткани вниз, из-за чего дыхательные пути могут сузиться еще больше.
Что меняется при менопаузе?
Чонг отмечает, что женские гормоны, такие как эстроген и прогестерон, помогают поддерживать тонус мышц дыхательных путей.
В период менопаузы уровень этих гормонов снижается. В результате во время сна дыхательные пути расслабляются сильнее, и вероятность появления храпа возрастает.
«В период менопаузы показатели храпа у женщин начинают приближаться к мужским», — говорит специалист.
Риск возрастает и во время беременности
В период беременности, помимо гормональных изменений, на дыхательные пути могут влиять увеличение массы тела и задержка жидкости в организме.
Особенно в третьем триместре:
заложенность носа;
отек тканей вокруг горла;
увеличение веса;
изменение позы во время сна
могут усиливать храп.
При этом нельзя воспринимать любой новый или внезапно усилившийся храп как должное проявление обычной беременности.
Алкоголь, вес и аллергия тоже имеют значение
Вероятность храпа определяется не только полом или гормонами. Целый ряд других факторов также может сужать дыхательные пути.
В частности:
алкоголь чрезмерно расслабляет мышцы;
избыточный вес увеличивает давление на область горла;
аллергия и простуда затрудняют дыхание через нос;
полипы в носу или искривление носовой перегородки ограничивают поток воздуха.
Поэтому точная причина храпа у каждого человека может быть индивидуальной.
Женщины могут реже говорить об этой проблеме
По словам специалиста, женщины реже сообщают о том, что храпят, по сравнению с мужчинами.
Это может быть связано с тем, что храп воспринимается женщинами как «стыдливое» или неловкое явление. В результате некоторые женщины скрывают проблему или поздно обращаются к врачу.
На самом деле храп, помимо обычного неудобства, может быть серьезным сигналом, связанным со здоровьем.
Когда следует обратиться к врачу?
Внезапное появление храпа или его усиление по сравнению с прошлым может быть признаком апноэ во сне.
При апноэ во сне дыхание человека неоднократно останавливается и снова восстанавливается в течение ночи. Это состояние может снижать качество сна и ограничивать поступление кислорода в организм.
Важно получить медицинскую консультацию, если наблюдаются следующие симптомы:
храп очень громкий и регулярный;
во сне заметны остановки дыхания;
ночью человек просыпается от удушья или нехватки воздуха;
сильная усталость сохраняется даже после полноценного сна;
утром наблюдаются головные боли или дневная сонливость.
Чонг подчеркивает, что проконсультироваться с врачом целесообразно и тогда, когда храп настолько громкий, что регулярно нарушает сон партнера.
Нельзя оставлять храп без внимания
У женщин храп встречается реже, но это не делает его безобидным явлением. Особенно важно наблюдать за вновь появившимся храпом в период менопаузы или беременности.
Если изменения выявить вовремя, появляется возможность своевременно обследовать проблемы с дыхательными путями и апноэ во сне.
Наблюдали ли вы или ваши близкие внезапное усиление храпа? Оставьте свое мнение и опыт в комментариях.
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