У женщин усиливается храp? Названо два важных периода

Храп часто воспринимается как проблема, более свойственная мужчинам. Однако специалисты отмечают, что в определенные периоды жизни вероятность храпа резко возрастает и у женщин.

В частности, изменения во время менопаузы и на поздних сроках беременности могут повлиять на дыхательные пути. А внезапное усиление храпа иногда предупреждает о серьезных нарушениях сна.

Мужчины храпят почти в два раза чаще

По словам Райана Чин Тау Чонга, хирурга-сомнолога и консультанта по болезням уха, горла и носа Университетского колледжа больниц Лондона, мужчины храпят примерно в два раза чаще женщин.

Однако эта разница значительно сокращается в два важных периода жизни женщины:

в период менопаузы, обычно в возрасте 45–55 лет;

во время беременности, особенно в третьем триместре.

По мнению специалиста, гормональные изменения являются одним из главных факторов в этом процессе.

Как возникает храп?

Храп возникает, когда прохождение воздуха через верхние дыхательные пути частично затрудняется.

Во время сна мышцы горла и дыхательных путей расслабляются. Когда воздух проходит через суженное пространство, мягкие ткани вибрируют, создавая специфический звук.

Вибрация может возникать в следующих областях:

в задней части носа;

на мягком нёбе;

вокруг горла и языка;

в области входа в дыхательные пути.

В положении лежа на спине сила тяжести тянет мягкие ткани вниз, из-за чего дыхательные пути могут сузиться еще больше.

Что меняется при менопаузе?

Чонг отмечает, что женские гормоны, такие как эстроген и прогестерон, помогают поддерживать тонус мышц дыхательных путей.

В период менопаузы уровень этих гормонов снижается. В результате во время сна дыхательные пути расслабляются сильнее, и вероятность появления храпа возрастает.

«В период менопаузы показатели храпа у женщин начинают приближаться к мужским», — говорит специалист.

Риск возрастает и во время беременности

В период беременности, помимо гормональных изменений, на дыхательные пути могут влиять увеличение массы тела и задержка жидкости в организме.

Особенно в третьем триместре:

заложенность носа;

отек тканей вокруг горла;

увеличение веса;

изменение позы во время сна

могут усиливать храп.

При этом нельзя воспринимать любой новый или внезапно усилившийся храп как должное проявление обычной беременности.

Алкоголь, вес и аллергия тоже имеют значение

Вероятность храпа определяется не только полом или гормонами. Целый ряд других факторов также может сужать дыхательные пути.

В частности:

алкоголь чрезмерно расслабляет мышцы;

избыточный вес увеличивает давление на область горла;

аллергия и простуда затрудняют дыхание через нос;

полипы в носу или искривление носовой перегородки ограничивают поток воздуха.

Поэтому точная причина храпа у каждого человека может быть индивидуальной.

Женщины могут реже говорить об этой проблеме

По словам специалиста, женщины реже сообщают о том, что храпят, по сравнению с мужчинами.

Это может быть связано с тем, что храп воспринимается женщинами как «стыдливое» или неловкое явление. В результате некоторые женщины скрывают проблему или поздно обращаются к врачу.

На самом деле храп, помимо обычного неудобства, может быть серьезным сигналом, связанным со здоровьем.

Когда следует обратиться к врачу?

Внезапное появление храпа или его усиление по сравнению с прошлым может быть признаком апноэ во сне.

При апноэ во сне дыхание человека неоднократно останавливается и снова восстанавливается в течение ночи. Это состояние может снижать качество сна и ограничивать поступление кислорода в организм.

Важно получить медицинскую консультацию, если наблюдаются следующие симптомы:

храп очень громкий и регулярный;

во сне заметны остановки дыхания;

ночью человек просыпается от удушья или нехватки воздуха;

сильная усталость сохраняется даже после полноценного сна;

утром наблюдаются головные боли или дневная сонливость.

Чонг подчеркивает, что проконсультироваться с врачом целесообразно и тогда, когда храп настолько громкий, что регулярно нарушает сон партнера.

Нельзя оставлять храп без внимания

У женщин храп встречается реже, но это не делает его безобидным явлением. Особенно важно наблюдать за вновь появившимся храпом в период менопаузы или беременности.

Если изменения выявить вовремя, появляется возможность своевременно обследовать проблемы с дыхательными путями и апноэ во сне.

Наблюдали ли вы или ваши близкие внезапное усиление храпа? Оставьте свое мнение и опыт в комментариях.