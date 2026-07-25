Неожиданный гость в кафе: 900-килограммовый бык (видео)

В одном из кафе Испании произошло неожиданное и необычное происшествие. Отбившийся от стада бык весом почти 900 килограммов внезапно ворвался в кафе, удивив посетителей.

На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено, как огромный бык спокойно передвигается между столами и стульями. Несмотря на то, что ситуация могла принять опасный оборот, сотрудники кафе не растерялись. В частности, официант хладнокровно приблизился к быку и сумел аккуратно вывести его на улицу.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, и кафе также не был нанесен серьезный ущерб. Это происшествие за короткое время вызвало широкие обсуждения в соцсетях, и многие пользователи высоко оценили сдержанность и смелость официанта.