Странное проявление любви: видео с парой, которая якобы заживо хоронит себя в Индии, вызывает споры

В социальных сетях распространилось необычное видео, снятое, как утверждается, в Индии, и вызвавшее удивление пользователей. На кадрах видно, как пара, крепко обнявшись и держась за руки, опускается в землю. Со стороны ситуация производит впечатление, будто они заживо хоронят себя.

Некоторые интернет-пользователи истолковали этот поступок как символический ритуал, выражающий преданность и любовь пары друг к другу. Другие же отметили, что истинный смысл видео неизвестен, и призвали не делать поспешных выводов.

На данный момент официально не подтверждено, где и при каких обстоятельствах произошел этот инцидент. В связи с этим ситуацию на видео следует оценивать не как точный факт, а как событие, выглядящее именно так на кадрах.