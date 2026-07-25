Определен самый красивый мужчина Турции: в финале победил неожиданный кандидат
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В Стамбуле состоялся грандиозный финал одного из самых престижных конкурсов мужского моделирования и представительства в Турции — «Мистер Турция 2026». 30 финалистов, отобранных из различных регионов страны, вышли на сцену в борьбе за главный приз.
Участники оценивались по внешности, поведению на сцене, стилю и навыкам презентации. На протяжении вечера наблюдалась ожесточенная борьба за внимание зрителей и жюри.
По итогам финальных результатов Догукан Навдар удостоился титула «Мистер Турция 2026» и примерил корону победителя. Его победа стала самым важным и волнующим событием финального вечера.
Ожидается, что теперь Догукан Навдар представит Турцию на международных конкурсах моделей.
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