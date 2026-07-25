Забавное видео, на котором младший брат Ямаля испугался прически Нико Уильямса, покорило сети

В социальных сетях вновь привлекло внимание забавное видео с участием младшего брата Ламина Ямаля — Кейна и футболиста Нико Уильямса. На кадрах запечатлено, как Кейн, увидев необычную прическу футболиста, убегает от него.

На видео Нико Уильямс пытается приблизиться к мальчику, однако Кейн не хочет подходить к нему и сразу же пятится назад. Неожиданная и искренняя реакция мальчика рассмешила пользователей.

Волосы Уильямса очень мелко заплетены и собраны в необычную форму. Некоторые пользователи в шутку сравнили его прическу со змеей, предположив, что именно этого испугался Кейн.

Под видео было оставлено множество забавных и теплых комментариев. Пользователи оценили реакцию Кейна как искреннюю и милую.