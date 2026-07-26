Правительство Индии потребовало заблокировать анонимный мессенджер Битчат

Правительство Индии потребовало от платформы GitHub удалить репозитории, связанные с децентрализованным мессенджером Битчат, созданным одним из основателей Twitter Джеком Дорси. Это решение было принято на фоне продолжающихся в стране масштабных акций протеста, поскольку демонстранты активно используют именно это приложение для обхода интернет-ограничений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Джек Дорси опубликовал на своей странице в социальной сети Кс копию официального предписания, направленного Координационным центром по борьбе с киберпреступностью (И4К) при Министерстве внутренних дел Индии. Согласно документу, GitHub должен был в течение трех часов ограничить доступ к трем репозиториям, относящимся к проекту. Власти подчеркивают, что архитектура Битчат значительно усложняет работу правоохранительных органов, в частности, делает невозможным перехват сообщений и идентификацию пользователей.

Как работает Битчат и в чем его особенности?

Битчат — это мессенджер с открытым исходным кодом, представленный летом 2025 года, который кардинально отличается от традиционных приложений WhatsApp или Telegram. Для использования этого сервиса не требуется интернет-соединение, номер телефона или регистрация по электронной почте. Обмен данными осуществляется напрямую между смартфонами с помощью технологии Bluetooth Mesh, что позволяет устройствам создавать локальную сеть.

Разработчики позиционируют этот инструмент как средство для поддержания связи во время стихийных бедствий, сбоев связи или чрезвычайных ситуаций. Однако именно отсутствие централизованных серверов и невозможность установления контроля над пользователями стали основным источником беспокойства для правительства Индии. Согласно заявлению И4К, подобные технологии могут применяться не только в мирных целях, но и для распространения дезинформации и координации действий, угрожающих государственной безопасности.

Резкий рост популярности на фоне протестов

Как сообщает издание TechCrunch со ссылкой на аналитические данные Сенсор Товер, приложение Битчат приобрело в Индии беспрецедентную популярность. В середине июля на долю Индии пришлось 85% от общего числа загрузок этого приложения по всему миру. Причем еще месяц назад этот показатель составлял всего 1%.

Всего за пять дней мессенджер был загружен 91 тысячу раз, а по состоянию на 23 июля число ежедневных активных пользователей в Индии превысило 330 тысяч, установив новый рекорд для сервиса. Такой всплеск интереса совпал с протестами, начавшимися после отмены результатов вступительных экзаменов в медицинские вузы. Демонстранты перешли на использование меш-сетей для поддержания связи даже в районах с отключенным интернетом.

В настоящее время технологическое сообщество следит за тем, как GitHub выполнит это требование и какими будут дальнейшие шаги команды во главе с Джеком Дорси. Эта ситуация вновь вынесла на повестку дня глобальный спор между цифровой свободой и государственным контролем.